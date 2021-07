A labdarúgó Európa-bajnokság utolsó negyeddöntőjében az angol labdarúgó-válogatott Ukrajna ellen lépett pályára a Stadio Olimpicóban, Rómában. Gareth Southgate együttese eddig egyik Eb mérkőzésén sem kapott gólt.



A találkozó első góljára nem kellett sokat várni. A 4. percben megszerezte a vezetést Anglia. Sterling ugratta ki Harry Kane-t, aki a kifutó Buscan mellett a kapuba lőtt. (1-0)

A gól megfogta az ukrán válogatottat Andrij Shevchenko együttese nem tudott mit kezdeni a szervezett angol védekezéssel.



Negyedórát kellett várni az első ukrán helyzetre. Jarmolenko ugratta kia Yaremchukot, aki kisodródott, íígy Pickford könnyedén védte a lövését.

A 22. percben egy újabb angol helyzet volt. Sterling indult meg a kapu felé Shawhoz tette, aki középre játszott, de a második hullámban nem érkezett senki.



Az első fél óra végén szabdrúgáshoz jutott Anglia. Shaw középre adta a labdát, amit Kane fejelt kapu fölé.



A 33. percben tüzijáték az ukrán kapu előtt. Előbb Sterling majd Rice lőtt kapura, Buscan nagyot védett.

Négy perccel később Jaremchuk indult meg, középre tette a labdát, Zinchenko lövését blokkolták az angol védők.



Három minutummal az első játékrész vége előtt egy kifejelt labdát Shaparenko lőtt kapu mellé.

A hosszabbítás utolsó perceiben Sterling megindult a jobb oldalon, de hosszan tolta meg a labdát, így az állás már nem változott.



A szünetben Anglia-Ukrajna 1-0

A második félidő elején újabb gólt szerzett az angol válogatott. Shaw beadása után Maguire talált be az ukrán kapuba. (2-0)

