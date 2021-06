Az erőviszonyok és az aktuális forma is Olaszország továbbjutását ígéri szombaton, a labdarúgó Európa-bajnokság második nyolcaddöntőjében, amelyben Roberto Mancini együttese Ausztriával mérkőzik meg Londonban.

Az olaszok szövetségi kapitánya a találkozó előtt azt emelte ki, hogy az egyenes kieséses szakasszal egy újabb torna veszi kezdetét.



"Amennyiben a srácok a továbbiakban is úgy játszanak, ahogyan eddig tették, én már boldog leszek. Én csak ennyit kértem tőlük" - mondta.



Lorenzo Insigne, a csapat egyik rutinos támadója hangsúlyozta: már megnézték az osztrákok néhány mérkőzését, és bár a részletes elemzésre még nem kerítettek sort, azt már így is megállapíthatták, hogy nagyon jó fizikai alapokkal rendelkező riválissal találkoznak.



"Képesek futni és nyomást gyakorolni az egész mérkőzésen. Amennyiben hagyjuk érvényesülni ezeket az erényeiket, akkor nem tudjuk legyőzni őket. Nekünk a saját játékunkat kell játszanunk, meg kell őriznünk a higgadtságunkat, és alaposan felkészülnünk erre a találkozóra is, ahogyan tettük azt a korábbiak esetében" - mondta.



Franco Foda, az osztrákok kapitánya kiemelte: az Eb-n a kieséses szakaszban már nincsenek könnyű ellenfelek, és bár Olaszország már régóta nem veszített mérkőzést, talán eljött az az idő, hogy ismét kikapjanak.



"Fontos lesz számunkra, hogy koncentráltan készüljünk és feltöltődjünk, mert akkor képesek leszünk mindent megtenni a londoni sikerért. Nehéz feladat, de a csapat lelkes és felkészült, nekem pedig van egy tervem" - nyilatkozta.

Florian Grillitsch, a gárda középpályása azt hangsúlyozta: tisztában vannak azzal, hogy Olaszország a párharc favoritja.

"Mi viszont már elértünk valami emlékezetest, és miért ne folytathatnánk? Esélytelenebb csapatként azonban maximális teljesítményre lesz szükségünk, hogy újabb szintre emeljük a játékunkat, és talán lesz egy kis szerencsénk is" - fogalmazott.

Az olaszok három magabiztos győzelemmel tudták le a csoportkört, előbb a törököket, majd a svájciakat győzték le 3-0-ra, zárásként pedig Walest 1-0-ra. A gárda 2018 szeptembere óta veretlen, azóta 30 mérkőzéséből 25-ször nyert, legutóbbi 11 meccsén úgy, hogy gólt sem kapott.

Az osztrákok az Eb-csoportban legyőzték az északmacedónokat (3-1), majd zárásként az ukránokat (1-0), a kettő között viszont alulmaradtak a hollandokkal szemben (0-2), ami idén már a harmadik vereségük volt.

Várható kezdőcsapatok:



Olaszország:

Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola - Barella, Jorginho, Locatelli - Berardi, Immobile, Insigne

Ausztria:



Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba - Laimer, Grillitsch, X. Schlager - Sabitzer, Baumgartner - Arnautovic

Borítókép: Facebook.com/ Uefa Euro 2020