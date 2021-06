Oroszország 1-0-ra legyőzte Finnországot a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában, a B csoport szerdai, szentpétervári mérkőzésén.



Eredmény, csoportkör, 2. forduló, B csoport:

Oroszország-Finnország 1-0 (1-0)



Szentpétervár, Kresztovszkij Stadion, 24 500 néző, v: Danny Makkelie (holland)

gólszerző: Mirancsuk (45+2.)

sárga lap: Barinov (27.), Ozdojev (34.), Dzsikija (88.), illetve Kamara (22.), O'Shaughnessy (90.)

Oroszország:



Szafonov - Fernandes (Karavajev, 25.), Divejev, Dzsikija, Kuzjajev - Zobnyin, Barinov, Ozdojev (Zsemaletgyinov, 61.) - Mirancsuk (Muhin, 85.), Dzujba (Szoboljev, 85.), Golovin

Finnország:



Hradecky - Toivio (Jensen, 84.), Arajuuri, O'Shaughnessy - Raitala (Soiri, 75.), Schüller (Kauko, 67.), Lod, Kamara, Uronen - Pukki (Lappalainen, 75.), Pohjanpalo

I. félidő:



45+2. perc: az Artyom Dzjubától visszakapott labdát Alekszej Mirancsuk áttette a jobb lábáról a balra, majd védhetetlenül tekert a kapu hosszú felső sarkába.

Finn lesgóllal indult a találkozó, amelynek első félidejét ezután kevés helyzet, küzdelmes mezőnyjáték és sok pontatlanság jellemezte egészen a hajráig.



Ekkor látványos góllal előnybe került a korábban kapufáig jutó társházigazda.



A fordulást követően a hátrányban lévő finnek léptek fel kezdeményezően, ám a nagyobb lehetőségeket az orosz válogatott dolgozta ki az alacsonyabb iramú második játékrészben.

Az összesen 13 perc ráadással megtoldott találkozó krónikájához hozzátartozik, hogy az orosz válogatott brazil származású jobbhátvédjét, Mário Fernandest az első félidő közepén le kellett cserélni, és gerincsérülés gyanújával kórházba szállították.

