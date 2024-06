Talán egy 3-0-s diadalt követően nem is indokolná semmi a változtatást, ugyanakkor Luis de la Fuente többször is kijelentette, hogy bár elégedett Le Normand és Nacho kapcsolatával és játékával, nála egyértelműen Aymeric Laporte a csapat hátsó stabilitásának kulcsa, aki ha egészséges, akkor pályán a helye.

Azonban a kapitány terveit és előzetes számításait keresztülhúzza az a tény, hogy a horvátok legyőzését is kihagyó Al-Nasszr játékos a Mundo Deportivo értesülései szerint továbbra is külön edz a társaktól, és jó eséllyel nem lehet ott a társak között csütörtök este. Ami felveti esetlegesen azt a kérdéskört is, hogy bármennyire is hisz valakiben egy kapitány, ha nem tud játékba lendülni a csoportkör találkozóin, akkor talán nem is tud a csapat segítségére lenni.

Ez már persze legyen De la Fuente problémája, aki legalább azzal nem kell, hogy bajlódjon, hogy Morata és Rodri játszhatnak-e – legalábbis a legutóbbi híradások erről szóltak.



