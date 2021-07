A Sporttv írását változtatás nélkül közöljük.

A nemzeti bajnokságok közül az olasz bajnokság játékosai szerezték a legtöbb gólt az Európa-bajnokságon, összesen 37-et, amivel jelentősen megelőzött minden más európai topbajnokságot. Cristiano Ronaldo (Juventus) ötöt, Romelu Lukaku (Inter) négyet, és Álvaro Morata (Juventus) hármat.



A Juventus Eb-rekordot állított be azzal, hogy játékosai 12 gólt lőttek összesen, az Atalanta pedig az Eb legtöbb gólszerzőjét adta, hiszen a bergamóiak keretéből öten is eredményesek tudtak lenni különböző válogatottakban.

Az olasz keretben mindössze négy idegenlégiós volt, és a 22 olasz bajnokságban szereplő játékost 10 különböző klub adott (Torino, Milan, Napoli, Juventus, Roma, Lazio, Inter, Atalanta, Sassuolo, Fiorentina), a torna legjobbjának az olasz nemzeti csapat hálóőrét, a mindent eldöntő tizenegyespárbajban brillírozó Gianluigi Donnarummát választották, aki az AC Milan-ból került a keretbe.



Az Eb álomtizenegye nyilván az olasz kapussal kezdődik, és rajta kívül további négy olyan játékos kapott benne helyet, aki a Serie A-ban játszott az előző szezonban (Leonardo Bonucci és Federico Chiesa a Juventus, Leonardo Spinazzola a Roma, Romelu Lukaku pedig az Inter játékosa).

