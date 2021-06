A labdarúgó Európa-bajnokságon a Puskás Arénában a belépéshez az érvényes jegy mellett védettségi igazolványra is szükség van, amelyet viszont nem a stadionnál ellenőriznek.

"Fontos, hogy a plasztikkártyát és a mobilalkalmazáson bemutatott igazolásokat is elfogadják a szervezők, ezek meglétét azonban nem a stadionnál, a közvetlen belépés előtt ellenőrzik. A meccsekre kilátogató szurkolók a találkozókat megelőző nap reggelétől kezdődően három különböző ponton mutathatják be papírjaikat. A védettségi igazolás mellett érvényes személyi igazolványt vagy útlevelet kell felmutatni. Itt karszalagot kapnak, amellyel az adott mérkőzésen részt vehetnek" - mondta az MTI-nek Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője, aki kiemelte, mindenki kizárólag a saját karszalagját veheti át. Tájékoztatása szerint a Groupama Arénánál a Sas-szobor mellett, a Városligetben a Dózsa György úton és a Papp László Budapest Sportarénánál lehet hozzájutni a karszalagokhoz, amelyek elengedhetetlenek a belépéshez a Puskás Arénába. Ezek a pontok a mérkőzések előtti napokon 8 órától 20 óráig tartanak nyitva, míg a meccsnapokon 7 órakor nyitnak, és a második félidő kezdetekor zárnak. Minden mérkőzésre különböző színű karszalaggal lehet belépni, azaz aki több mérkőzésre is váltott jegyet, annak újra be kell mutatnia a védettségi igazolását.

"A legnagyobb sorok várhatóan az Aréna közelében lesznek, javasoljuk mindenkinek a másik két helyszín igénybevételét, lehetőleg már a mérkőzések napja előtt. A meccsek kezdése előtt nagy sor várható" - fogalmazott Sipos, aki hozzátette, a külföldről érkező szurkolók a repülőtéren is átvehetik a karszalagjaikat.



Fotó: Nick England - UEFA/UEFA via Getty Images

"A kiskorú drukkerek igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretében vehetnek részt a találkozókon, nekik nem szükséges a karszalag kiváltása, kivéve azon 16-18 évesek számára, akik már rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, és kísérő nélkül kívánják megtekinteni az Eb-mérkőzéseket" - közölte Sipos Jenő.

A szóvivő arra is felhívta a figyelmet, hogy a szurkolóknak érdemes letölteniük az európai szövetség (UEFA) EURO-2020 alkalmazását, mert azon rengeteg hasznos információt találnak a közlekedésről és a belépésről. Emellett arra kérte a drukkereket, hogy lehetőleg tömegközlekedéssel közelítsék meg a Puskás Arénát, aki pedig nem a mérkőzésre tart, az lehetőleg kerülje el a létesítmény környékét, mert ott lezárások lesznek. A Puskás Arénában szerdán rendezik a harmadik mérkőzést, amelyen a világbajnok franciák a címvédő portugálokkal találkoznak. A magyar fővárosban vasárnap még egy nyolcaddöntőt is rendeznek, amelyen a hollandok részvétele már biztos.

Borítókép: Nick England - UEFA/UEFA via Getty Images