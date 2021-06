Egyelőre nem született gól a magya labdarúgó-válogatott első eb-mérkőzésén.

A mérkőzés első perceiben a portugálok kerültek főszerepbe, közülük is Jota, aki többször is próbálkozott. A 4. percben a bal oldalon próbált megindulni, ám Botka még idejében varázsolta el előle a labdát. Két perccel később a portugál oldalt váltott és Silva passzát követően 17 méterről lőtt kapura, ám Gulácsi a helyén volt és védte a kísérletet.



Fotó: Sport365/BakonyiPéter

A 9. percben ismét jó összjátékot mutatott be a két portugál, amelyet követően Jota ezúttal 12 méterről próbálkozott, ám lövése elsuhant a felső léc fölött.



Egy perccel később Lovrencsics szépen szerelte Ronaldót, amellyel a közönség elismerését is kivívta.



A 13. percben aztán Guerreiro indult meg Silva passzát követően, ám összeakadt Orbánnal, de szerencsére a síp szótlan maradt.



Az első félidő derekán Ronaldo villant nagyot nyolcról, ám Gulácsi még nála is jobbnak bizonyult és gyönyörűen vágta ki a játékszert a bal alsó elől.



Kép: MTI/SzigetváryZsolt



A 24. perctől kezdve néhány nagyszerű magyar megmozdulásnak örülhettek a hazai szurkolók. Először Schafer indult meg és mutatott be szép cselt, majd Botka szerelte Jotát. Ezt követően Ronaldo került helyzetbe, ám Willi Orbán hatalmasat mentett.



A portugálok a 30. percre fordulva tovább növelték a nyomást így elkélt a több mint 60 000 szurkoló segítsége, amely hangorkánként szakadt a pályára.



Negyedórával az első játékrész vége előtt Silva adta be a labdát Ronaldónak, aki torpedóként emelkedett fel Fiola mellett, ám gól nem született a helyzetből.



Fotó:Sport365/BakonyiPéter

A 35. percben Schäfer indult meg magyar részről, akit Silva szerelt nem túl szabályosan, ám a bírák nem látták kifogásolhatónak a helyzetet. Nem sokkal később a magyar gárda szabadrúgáshoz jutott, amit Sallai beadása után Szaali Ádám fejelt kapura, ám a portugál hálóőr védte a próbálkozást.

Az első félidő utolsó perceire sokat változott a játék képe, ekkor inkább a hazaiak uralták a pályát. Bár többnyire nálunk volt a labda a 40. percben a Portugálok jelezték, továbbra is a győzelemre játszanak. Jota Orbán lábai közt lőtte kapura a labdát ám Gulácsi ezúttal is bravúsorsan védte a helyzetet.

