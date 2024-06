Ahhoz, hogy a magyar válogatott már szerda délután továbbjuthasson az Európa-bajnokságon, a Románia-Szlovákia meccsen román győzelemre volt szükség.

Tegyük hozzá, hogy a négy három pontos csapat E-csoportjában még mindenki továbbjuthatott vagy akár ki is eshetett.

Ehhez képest „magyar szempontból” a legrosszabb fogatókönyv valósult meg.

A csapatok nagy kedvvel kezdtek el lövöldözni, 20 perc alatt 4-4 próbálkozást hajtott végre mind a két együttes, ebből kettő-kettő ment kapura. Az ötödikből pedig gól is született.

A 25. percben Kucka jobb oldali beadását fejelte a kapuba Ondrej Duda, azaz vezetett Szlovákia.

A szlovákoknak szokásuk előnybe kerülni, de ezt nem mindig tartják meg ezen az Európa-bajnokságon, igaz ebben a pillanatban északi szomszédunk csoportelső, keleti pedig a kieső volt az E-csoportban.

Az idő így Romániát sürgette, de mégis Schranz beadásából Strelec fejelt fölé. Aztán életjelet adtak a románok is, hiszen Ratiu lőtt 20-ról, de Dubravka védett.

A szlovákokat Belgium ellen kétszer is kisegítette a VAR, szerdán viszont ellenük dolgozott a technika, hiszen Hancko felrúgta Hagit, ezt pedig a technikai asszisztensek vették észre, jöhetett a büntető. Amit Razvan Marin védhetetlenül lőtt a hálóba.

A félidő további része "szépen" lepörgött. A második félidő elején pedig Edward Iordanescu kapott „idegrohamot”, majd jól megérdemelt sárga lapot kapott mindezért jutalmul.

Aztán a 61. percben Dragus érezte azt, hogy valamit tenni is kéne, de a lövése centikkel, de elkerülte a kaput. Két perccel később Haraslín is így tett, hiszen a szlovákok nem csoportharmadikként akartak továbbjutni, ez ekkor is látszott.

Ekkor azonban megérkezett úgy istenigazából az eső, ami gyakorlatilag futball szempontjából értékelhetetlenné tette a találkozó maradék részét.

A hajrában Vavro lőtt jó 20-ról a léc fölé, míg Dubravkának kellett lábbal mentenie, hogy maradjon a döntetlen.

A két csapat a végén már semmit sem kockáztatott, ezzel pedig tovább is jutott kéz a kézben.

Románia ezzel az eredménnyel csoportelső lett és egy csoport harmadikkal találkozik majd. Belgium másodikként Franciaországgal játszik. Szlovákia harmadikként az angolokkal vagy a spanyolokkal. Ukrajna pedig kiesett.

csoportkör, 3. forduló, E csoport:

Szlovákia-Románia 1-1 (1-1)

Frankfurt, v.: Siebert (német)

gólszerzők: Duda (24.), illetve R. Marin (36., 11-esből)

sárga lap: Duda (91.), illetve Burca (45+1.), Bunca (45+4.), Puscas (88.)

(Fotó: Getty Images)