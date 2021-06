Fiola Attilát, a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon szereplő magyar labdarúgó-válogatott játékosát még mindig rázza a hideg, ha a világbajnok franciák ellen szombaton szerzett góljára gondol.

A MOL Fehérvár 31 éves védője a találkozó másnapján rendezett sajtótájékoztatón elmondta, alig aludt éjszaka, érzelemdús időszakon van túl.



"Boldog és büszke vagyok, hogy ennek a csapatnak a tagja lehetek, örülök, hogy ekkora boldogságot tudtunk okozni több millió magyarnak" - fogalmazott a gólszerző, aki a Puskás Arénában játszott csoportmeccs első félidejének végén talált be Hugo Lloris kapujába.



Kiemelte, egyelőre még nem fogta fel, hogy találatával a magyarok pontot szereztek a vb-címvédő ellen.



"A meccs után három órán át fájt a fejem, olyan hangulat volt. Nem lehet leírni vagy elmondani, mit éreztem, ezt mindenkinek át kell élnie. Büszke magyar vagyok" - mondta a hátvéd.



Fiola elmondta, legalább háromszáz alkalommal visszanézte a gólt, amelyet követően a kapu mögé akart menni ünnepelni, azonban rájött, hogy ott francia szurkolók vannak. Ezt követően "elindult, amerre látott", így lett a végeredmény egy furcsa gólöröm, amibe a helyi hangulatfelelős hölgy is belekerült.



Öröm

Fotó: Alex Livesey - UEFA/UEFA via Getty Images



"Amikor kiértem a sarokba, akkor láttam, hogy az ott ülő hölgy fülében fülhallgató van és lefelé néz. Gondoltam, nem látta, hogy betaláltunk, ezért csaptam az asztalára. Utólag is elnézést kérek tőle" - utalt a védő a helyi műsorközlőre, aki - mint utólag kiderült - épp az egyik kiesett fülhallgatóját kereste.



"Örülök, hogy a második Eb-men is itt lehetek, életem legszebb napjait élem át. Az első mérkőzés után mindenki el volt keseredve és bosszús volt, mert sok melót beletettünk és az utolsó pillanatokban kiengedtük az egy pontot. Az, hogy abból fel tudtunk állni, nagyszerű csapategységre vall, és a szombati összecsapás után kellő önbizalommal mehetünk Németországba" - tekintett előre a csoportzáró müncheni találkozóra Fiola.



Kiemelte, a német is a világ egyik legjobb csapata, de mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy meglepetést okozzanak, százötven százalékkal fognak pályára lépni.

A Puskás Aréna után a Münchenben várható hangulatról az MTI kérdésére kiemelte, reméli, sok magyar szurkoló tud majd kimenni a találkozóra, mert rengeteget jelent számukra a nézők támogatása.



"Griezmann azt mondta, erre nem tudtak felkészülni, meglepődtek, milyen hangulat volt az Arénában. Sehol máshol nincs ilyen, de bízom abban, hogy a húszezer szurkoló egy része minket fog támogatni" - mondta Fiola.



A középpályás Schäfer András kiemelte, ami másoknak - a sérült Kalmár Zsoltnak és Szoboszlai Dominiknek - balszerencse, neki szerencse, hiszen így értékes játékperceket kapott a szövetségi kapitánytól, amivel meglátása szerint eddig sikerült is élnie.



"Úgy érzem, az olasz kitérő után jó ívet vett a pályafutásom, a világ egyik legboldogabbja vagyok, hogy itt lehetek és játszhatok. Nyilván egy ilyen komoly tornán felfigyelhetnek rám, de egyelőre ezzel nem foglalkozom, ugyanis szerdán nagyon fontos mérkőzés vár ránk" - fogalmazott a 22 éves, a dunaszerdahelyi DAC-ban játszó középpályás, aki Paul Pogbával a mai L'Equipe címlapján szerepel.



"Motiváltan várjuk a németországi találkozót, nyilván hiányozni fog az itthoni hatvanezer ember, de a szombati meccs után azt gondolom, meglesz az a plusz, amivel azt az akadályt is sikeresen tudjuk majd venni. Minden nyitott, képesek vagyunk ki-ki mérkőzést játszani a németekkel" - bizakodott Schäfer.



Az egy ponttal álló magyarok kedden 3-0-ra kikaptak a címvédő Portugáliától, szombaton 1-1-es döntetlent játszottak a világbajnok Franciaországgal, majd szerdán 21 órától Münchenben a németek vendégeként zárják a csoportkört.

Borítókép: Alex Pantling/Getty Images