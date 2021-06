A világbajnoki ezüstérmes Horvátország nyolcaddöntőbe jutott a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságon, miután 3-1-re legyőzte Skóciát a csoportkör harmadik, utolsó fordulójában, kedd este Glasgow-ban.

A meccs iramán jól látszott, hogy mindkét csapat számára csak a győzelem adott esélyt a továbbjutásra. A sokkal tapasztaltabb horvátok bő negyedórával a kezdés után előnybe kerültek, majd a koronavírusos Billy Gilmourt nélkülöző hazaiak mindent megtettek az egyenlítésért, és a szünet előtt sikerrel jártak.



A második félidő elején is a horvátok voltak aktívabbak, és Modric gyönyörű góljával ismét vezetést szereztek, majd Perisic fejesével eldöntötték a meccset, amelyen szinte végig jobban, pontosabban és hatékonyabban futballoztak ellenfelüknél.

Modrić, Perišić and Vlašić goals send Croatia into last 16 with second-placed finish



