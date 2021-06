A már biztos csoportelső Hollandia fölényes, 3-0-ás győzelmet aratott az utolsó Észak-Macedónia ellen a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság C csoportjának zárófordulójában, Amszterdamban.

Élvezetes első félidőt játszott egymással a két együttes. A már biztosan csoportutolsó északmacedónok búcsúzóul bátor futballal rukkoltak elő és a kissé motiválatlan házigazdák ellen szép támadásokat vezettek, helyzeteket dolgoztak ki és csak centimétereken múlott, hogy vezetést szerezzenek, ám Trajkovski gólját les miatt érvénytelenítették.



Az első hely tudatában játszó hollandok védekezésükre nem lehettek büszkék, labdaszerzés után viszont rendre gyors és veszélyes kontrákat vezettek, s ezek egyikéből megszerezték a vezetést, igaz, a rivális heves reklamálása közepette, mivel Blind talppal szerelte Goran Pandevet, akinek a lábát is eltalálta.



A korábbinál határozottabb játékkal kezdték a hollandok a második félidőt, s ennek gyorsan meg is lett az eredménye, Wijnaldum kétszer is betalált és ezzel eldöntötte a meccset.

A 68. percben az egész stadion tapsban tört ki, társai pedig sorfalat álltak, amikor Goran Pandevet lecserélték. Az északmacedónok legendájának a mostani volt az utolsó meccse a válogatottban, melyben 122 találkozón 38 gólt szerzett, s ezzel mindkét mutatóban rekorder.

A hollandok az első félidőben még visszafogottan teljesítettek, a másodikban azonban riválisuk fölé nőttek.



Észak-Macedónia története első Eb-jét két szerzett góllal, de pont nélkül zárta.

Eredmény, csoportkör, 3. forduló, C csoport:



Hollandia - Észak-Macedónia 3-0 (1-0)

Amszterdam, 16 000 néző, v.: Kovács (romániai)

gólszerző: Depay (25.), Wijnaldum (51., 58.)

sárga lap: Ristovski (18.), Musliu (48.), Alioski (65.), Kostadinov (84.)

Hollandia:

Stekelenburg - Dumfries (Berghuis a szünetben), de Vrij (Timber a szünetben), de Ligt, Blind, van Aanholt - Wijnaldum, Gravenberch, de Jong (Gakpo 79.) - Depay (Weghorst 66.), Malen (Promes 66.)

Észak-Macedónia:

Dimitrievski - Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski - Bardhi (Stojanovski 78.), Ademi (Nikolov 79.) - Trickovski (Churlinov 56.), Elmas, Trajkovski (Hasani 68.) - Pandev (Kostadinov 68.)

I. félidő:

24. perc: Blind szerelt a holland 16-os előterénél, majd a megszerzett labdával a hazaiak gyors kontrát vezettek, aminek végén Malen gurított középre a második hullámban érkező Depay elé, aki a kapu jobb oldalába gurított. Blind szerelését vizsgálták, ám végül megadták a találatot (1-0).

II. félidő:

51. perc: A macedón térfél közepén labdát szerzett a holland együttes, Berghuis azonnal a 16-os bal oldalán kiugró Depayhoz passzolt, aki az alapvonal elől középre gurított, az érkező Wijnaldum pedig a kapuba lőtt (2-0).

58. perc: Szép összjáték végén Depay lépet ki üresen a 16-oson belül, lövését azonban Dimitrievski bravúrral védte, a kipattanót viszont Wijnaldum a léc alá lőtte (3-0).

