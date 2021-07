Június 11-én este az Olaszország-Törökország találkozóval kezdetét vette a 2021-es Labdarúgó Európa Bajnokság. A dübörgő focilázban könnyű elveszni, így egy helyen összegyűjtöttük a kontinenstorna legfontosabb híreit és a soron következő mérkőzéseket is. Cikkünket folyamatosan frissítjük!

Soron következő mérkőzések:

Elődöntők:

Július 07., szerda

21:00 Anglia - Dánia

Döntő:

Július 11., vasárnap



21:00 Anglia/Dánia - Olaszország

Legérdekesebb híreink a témában:

Megható videóval kedveskedtek a hazai szurkolók Marco Rossinak, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának. A rajongókról a szurkolói zónában készült egy rövid videó, melyben olaszul köszönik meg Rossi munkáját, és egyúttal arról is biztosítják a mestert, hogy most már az olaszoknak drukkolnak majd. A felvételt Rossi is megosztotta.