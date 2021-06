Június 11-én este az Olaszország-Törökország találkozóval kezdetét vette a 2021-es Labdarúgó Európa Bajnokság. A dübörgő focilázban könnyű elveszni, így egy helyen összegyűjtöttük a kontinenstorna legfontosabb híreit és a soron következő mérkőzéseket is. Cikkünket folyamatosan frissítjük!

Soron következő mérkőzések:

Június 21., hétfő



18:00 Észak-Macedónia - Hollandia és Ausztria - Ukrajna



21:00 Oroszország - Dánia és Belgium - Finnország

Június 22., kedd:

21:00 Horvátország - Skócia és Csehország - Anglia

Június 23., szerda:

18:00 Svédország - Lengyelország és Szlovákia - Spanyolország

21:00 Portugális - Franciaország és Németország - MAGYARORSZÁG





Legérdekesebb híreink a témában:

Történelmet írtak az olaszok:

A már biztos továbbjutó Olaszok úgy léptek pályára, hogy kezdő tizenegyükben nyolc helyen eszközölt változtatást Mancini. Az első kisebb helyzetre a 4. percig kellett várni. Ekkor Bale passzát követően Williams rúgott kapura, ám lövését könnyedén fogta Donnaruma. A 10. perctől felpörögtek az olaszok, többször is eljutottak az ellenfél kapujáig, de befejezéseik nem voltak pontosak.

Gólzápor Bakuban:

Svájc 3-1-re legyőzte Törökországot a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság csoportkörének harmadik fordulójában, vasárnap Bakuban, ezzel életben tartotta továbbjutási reményeit. Mindkét csapat győzelmi kényszerben lépett pályára, a két kör után pont nélküli törököknek már csak a harmadik helyre volt esélyük, az egypontos svájciak viszont még akár Waleset is megelőzhették volna, ám ehhez mindkét félnek sikerre volt szüksége.

Marco Rossi elárult egy titkot:

A magyar válogatott szövetségi kapitánya közösségi oldalán egy posztban számolt be arról, hogyan érzi magát a franciák elleni döntetlent követő napon. Rossi a szurkolóknak, a stábnak és a játékosoknak is köszönetet mondott és azt is tisztázta, miért nem vonul ki a lelátók elé a mérkőzéseket követően. "Nem tudom szavakba önteni, amit jelenleg érzek.