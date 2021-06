Június 11-én este az Olaszország-Törökország találkozóval kezdetét vette a 2021-es Labdarúgó Európa Bajnokság. A dübörgő focilázban könnyű elveszni, így egy helyen összegyűjtöttük a kontinenstorna legfontosabb híreit és a soron következő mérkőzéseket is. Cikkünket folyamatosan frissítjük!

Soron következő mérkőzések:

Június 15., kedd



18:00 Magyarország-Portugália



21:00 Németország - Franciaország

Június 16., szerda



15:00 Oroszország-Finnország



18:00 Törökország-Wales



21:00 Olaszország- Svájc

Június 17., csütörtök

15:00 Ukrajna - Észak-Macedónia

18:00 Dánia - Belgium

21:00 Hollandia - Ausztria

Legérdekesebb híreink a témában:



A cseh válogatott Patrik Schick duplájával 2-0-ra legyőzte Glasgow-ban a skót csapatot a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság D csoportjának hétfői összecsapásán. Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló, D csoport: Csehország-Skócia 2-0 (1-0) GOAL OF THE TOURNAMENT PRESENT TO YOU PATRIK SCHICK pic.twitter.com/cFeWvtPmYk - Leia (@rosesmorte) June 14, 2021 A találkozó elején ugyan a skótok futballoztak lendületesebben, de a csehek fokozatosan jöttek bele a meccsbe és a félidő közepére teljesen kiegyenlített lett a játék.