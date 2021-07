1-1-es döntetlennel vonultak pihenőre a dánok és az angolok a kontinenstorna második elődöntőjében.

Az angolok nagy lendülettel vetették bele magukat a játékba, a dánok pedig már néhány másodperc elteltével szabálytalanságot követtek el. Delaney belerúgott Sterlingbe, pár pillanat múlva azonban folytatódhatott a mérkőzés. Az angolok a folytatásban is nyomás alá helyezték ellenfelüket, de a dánok stabilan védekeztek. Az első jelentősebb megmozdulásra a 7. percig kellett várni, ekkor Phillips labdaszerzését követően Kane adta be Sterlingnek, ő azonban nem érte utol a labdát. Két perccel később ismét Sterling került főszerepbe, Sakához próbálta eljuttatni a játékszert, de Christiensen szerelte őt.

A 10. percben a túloldalon Maehle próbált megindulni, de Walker még időben utolérte. A dánoknak egy minutummal később is volt egy lehetőségük, Damsgaard törhetett volna kapura, kissé azonban elbambult.



A 13. percben a túloldalon Mount vette célba a kaput, lövését Vestergaard blokkolta. Két perccel később Kane vágta volna rá, de a léc fölé lőtte. A 17. percben Pickford adta el a labdát amiből Damsgaard indult meg, majd Braithwaite-nek passzolt, aki közel húszról lőtte mellé.



A 24. percben a dánok vezettek szép támadást, de hiába cselezgetett szépen Larsen, Walker megálljt parancsolt. Jöhettek volna az angolok, ám Maguire eladta a labdát, Dolberg pedig eljuttatta azt Damsgaardnak, aki tíz méternél kicsit távolabbról lőtte bal felső mellé. A 28. percbenismét Walkernek kellett mentenie, Braithwaite próbálkozott fejjel.



Negyedórával az első játékrész vége előtt a dán Damsgaard végett el hibátlan szabadrúgást 23 méterről, és bevette az angol kaput. A dánok ezzel átvették a vezetést. Az angoloknak ezzel megdőlt a gól nélküli szériájuk, de Pickford így is beállította a hazai rekordot.



