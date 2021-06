Kasper Hjulmand, a társrendező dán labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya Christian Eriksen esetét követően játékosaira bízza, hogy a következő mérkőzésükön, Belgium ellen pályára lépnek-e vagy sem.

A szakember kiemelte: most még túl korai lenne megmondani, hogy minden játékosa megfelelő pszichés állapotban lesz a csütörtöki fellépésükre.

"Teljesen rendjén való, ha lesznek olyan játékosok, akik lelkileg még nem érzik magukat kellően felkészültnek a Belgium elleni játékra" - nyilatkozta. Hozzátette: az elmúlt 24 óra történései viszont kifejezetten jót tettek csapatának.



Fotó: Stuart Franklin/Getty Images

"Tudjuk, hogy Christian jól van, visszatérhettünk az edzőpályára, és ott megint láttam mosolyt a játékosok arcán" - mondta.

Közben maga Christian Eriksen első alkalommal üzent a nyilvánosságnak azóta, hogy szombaton, a finnek elleni csoportmérkőzésen összeesett a pályán, és újra kellett éleszteni. Az olasz bajnok Internazionale 29 éves játékosa a kórházi ágyából fotót is mellékelt magáról közösségi oldalára, ahol üzent csapattársainak is: "szurkolok a dán csapatnak, mindent bele!". A futballista a mérkőzés 43. percében esett össze, mindenféle előzmény nélkül. Az orvosi stáb még a pályán újraélesztette, majd stabilizálódott az állapota, de azóta is a koppenhágai kórházban tartják megfigyelés alatt.



Borítókép: Friedemann Vogel - Pool/Getty Images