3-0-ás portugál győzelem született a magyar válogatott első mérkőzésén az idei kontinenstornán.

A mérkőzés első perceiben a portugálok kerültek főszerepbe, közülük is Jota, aki többször is próbálkozott. A 4. percben a bal oldalon próbált megindulni, ám Botka még idejében varázsolta el előle a labdát. Két perccel később a portugál oldalt váltott és Silva passzát követően 17 méterről lőtt kapura, ám Gulácsi a helyén volt és védte a kísérletet.



Fotó: Sport365/BakonyiPéter

A 9. percben ismét jó összjátékot mutatott be a két portugál, amelyet követően Jota ezúttal 12 méterről próbálkozott, ám lövése elsuhant a felső léc fölött.



Egy perccel később Lovrencsics szépen szerelte Ronaldót, amellyel a közönség elismerését is kivívta.



A 13. percben aztán Guerreiro indult meg Silva passzát követően, ám összeakadt Orbánnal, de szerencsére a síp szótlan maradt.



Az első félidő derekán Ronaldo villant nagyot nyolcról, ám Gulácsi még nála is jobbnak bizonyult és gyönyörűen vágta ki a játékszert a bal alsó elől.



Kép: MTI/SzigetváryZsolt



A 24. perctől kezdve néhány nagyszerű magyar megmozdulásnak örülhettek a hazai szurkolók. Először Schafer indult meg és mutatott be szép cselt, majd Botka szerelte Jotát. Ezt követően Ronaldo került helyzetbe, ám Willi Orbán hatalmasat mentett.



A portugálok a 30. percre fordulva tovább növelték a nyomást így elkélt a több mint 60 000 szurkoló segítsége, amely hangorkánként szakadt a pályára.



Negyedórával az első játékrész vége előtt Silva adta be a labdát Ronaldónak, aki torpedóként emelkedett fel Fiola mellett, ám gól nem született a helyzetből.



Fotó:Sport365/BakonyiPéter

A 35. percben Schäfer indult meg magyar részről, akit Silva szerelt nem túl szabályosan, ám a bírák nem látták kifogásolhatónak a helyzetet. Nem sokkal később a magyar gárda szabadrúgáshoz jutott, amit Sallai beadása után Szaali Ádám fejelt kapura, ám a portugál hálóőr védte a próbálkozást.

Az első félidő utolsó perceire sokat változott a játék képe, ekkor inkább a hazaiak uralták a pályát. Bár többnyire nálunk volt a labda a 40. percben a Portugálok jelezték, továbbra is a győzelemre játszanak. Jota Orbán lábai közt lőtte kapura a labdát ám Gulácsi ezúttal is bravúsorsan védte a helyzetet.

Budapest is the only venue at #Euro2020 with 100% capacity, and the fans have turned pic.twitter.com/DOWO7BgEka — B/R Football (@brfootball) June 15, 2021

Alig több mint két perccel a játékrész lefújása előtt igazán meleg helyzetbe került a magyar csapat. Egy labdaeladás után Ronaldo lőtt tisztán a kapura, de a lövése a felső léc fölött haladt el. Gulácsi jelezte is társainak, hogy ennél összeszedettebb játékra van szükség.

Az utolsó pillanatokban a magyarokhoz került a labda, akik taktikusan kijátszották az egyperces ráadást, így 0-0-val vonultak szünetre a felek.



Fotó: Sport365/BakonyiPéter

Bár a szünetben több magyar játékos is melegített a pálya szélén, a második félidőre mindkét csapat az eredeti felállásban vonult ki.



Pepe révén a portugálok a 47. percben ismét célba vették a kapunkat. A játékos 10 méterről akart a jobb alsóba fejelni, ám Gulácsi hatalmasat vetődött és kikotorta a labdát.



Az 50. percben Szalai Ádám próbálkozott jobb lábbal ám a kapus könnyedén hárította el a veszélyt.



Az 55. percben Sallai indult meg, de összeütközött Pepével és elterült a földön. Az ápolást követően Ronaldót lökte ki Schäfer, de nem járt érte tizenegyes.



Az 58. percben a magyar válogatott rohamozott és bár Scäfer elcselezte magát, a labda Sallai elé pattant Danilo lábáról, így a középpályás helyzetbe került, lövése azonban a kapus ölében kötött ki. A helyzet igencsak felpörgette Sallait, aki az elkövetkezendő percekben többször is megvillant, ám komolyabb gólhelyzet nem alakult ki a portugálok kapuja előtt.



Az első cserére a 66. percig kellett várni, ekkor Nego jött Schäfer helyére.



Egy perccel később Kleinheisler indult volna meg ám Carvalho felborította.



A 68. percben ismét a portugálok villantak. Fernandes 22 méterről célzott jobbal, de Gulácsi ezúttal is állta a sarat.





Ahogy Gulácsi, úgy Sallai sem fáradt, 14 méterről próbálkozott Lovrencsics passza után, ám nagyon rosszul találta el a labdát, így csak egy a kapu sarka mellett elhaladó gyenge lövés lett belőle.

Az utolsó 20 percre 0-0-ás föntetlennel fordultak rá a felek, és ekkor kicsit megelevenedtek a hazaiak. Előbb Lovrencsics próbálta beadni a labdát Szalai Attilának, amit fejjel mentett Pepe, majd Kleinheisler próbálkozott ugyanezzel balról, de ekkor meg a kapus volt szemfüles.

A 75. percben Pepe rúgta Sallaiba a játékszert, majd Szalai Ádám lőtt távolról, ám a labda a bal felső mellé ment. Egy perccel később Fiola mentett Ronaldo elől, ám egy esetleges kezezés miatt sokáig vizsgálódott a VAR. Végül nem született ítélet, de jött két csere magyar részről. Sallai helyére Schön jött be, Kleinheisler helyére pedig Sigér érkezett.



Fotó: Attila Kisebenedek - Pool/Getty Images

A 79. percben a frissen beálló Schön került helyzetbe és betalált a kapuba, ám a bírók nem sokkal később jelezték, les miatt érvénytelen a gól.

Közben egy pályára berihanó szurkoló keltett némi zavart, de hamar eltávolították a pályáról. A 81. percben a portugálok hajtottak végre kettős cserét. Jota helyére Silva, Carvalhoéra pedig Sanches érkezett.

A 84. percben Fernandes beadása Szalai Attiláról Guerrerio elé pattan, aki ballal, Orbán bal lábára lőtt a megpattanó labda pedig védhetetlenné vált Gulácsi számára. Egy perccel később Willi Orbán követett el szabálytalanságot Silvával szemben, ami büntetőt ért. A tizenegyest a portugálok klasszisa, crsitiano Ronaldo könnyedén értékesítette.

Az utolsó percekre portugál részről Moutinho míg, magyar részről Varga Kevin érkezett a pályára.



A 92. percben Rafa Silva és Crsitiano Ronaldo mutatott be iskolajátékot, melynek végén az ötszörös aranylabdás feltette az i-re a pontot és 3-0-ra módosította az állást.



Fotó:Alex Pantling/Getty Images

A fájó vereség ellenére a magyar válogatott vastapsot kapott és a közös Himnusz-éneklés sem maradt el a találkozó után.



Fotó: Sport365/BakonyiPéter

A magyarok eltökéltségére külföldön is felfigyeltek. Az UEFA Facebook oldalán az egyik külföldi szurkoló elismerően nyilatkotozz a hazaiakról.

"A meccset a portugálok nyerték, de a színünket a magyarok nyerték el" - írta kommentjében.

Borítókép: MTI/SzigetváryZsolt