Nagy lehetőség előtt áll a Ferencváros labdarúgócsapata, mely szerdán, a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában visszavághat a horvát Dinamo Zagrebnek a tavalyi BL-selejtezős vereségért, egyúttal biztossá tenné, hogy ismét főtáblán szerepelhet Európában.

A magyar bajnok, tavaly El-csoportkörös FTC remek augusztust produkált. A BL selejtezőjében előbb hazai pályán 2-0-ra legyőzte a svéd Djurgarden együttesét, majd a második fordulóban nagy bravúrt bemutatva 2-1-re nyert a skót Celtic otthonában.



A Dinamo a tavalyi évhez hasonlóan az utolsó előtti akadályt jelenti a zöld-fehérek számára a legrangosabb sorozat csoportköréhez. A hazai pálya még az üres lelátók ellenére is előnyt jelenthet Szerhij Rebrov tanítványainak, igaz, a két csapat tavalyi párharcát a zágrábiak a horvátországi 1-1 után a budapesti 4-0-ás sikerükkel döntötték el.



A harmadik körös párharcok, ahogy az idei korábbi fordulókban, most is egy, zárt kapus mérkőzésen dőlnek el. Döntetlen esetén hosszabbítás, majd büntetőpárbaj következik. A tét azért is nagy, mivel a párharc győztese a selejtező utolsó, playoff körébe jut, ahonnan győzelemmel a BL, vereséggel az Európa-liga csoportkörébe lehet kerülni.



Viszont a vesztesnek sem ér véget az európai szereplés, ugyanis átkerül az El kvalifikációs szakaszának zárófordulójába.



A szerdán 19 órakor kezdődő FTC-Dinamo Zagreb mérkőzés (M4 Sport) továbbjutója az azeri Qarabag vagy a norvég Molde együttesével játszik majd a főtáblára jutásért.

A Ferencváros volt játékosa, Zoran Kuntic latolgatta az esélyeket:

"Régi ismerős a Dinamo Zagreb. Nem szabad a tavalyi meccsekből kiindulni. Nem fogják lebecsülni a Ferencváros csapatát. Ez biztos."

Zoran Kuntic A Fradi esélyeiről a Dinamo Zagreb ellen Zoran Kuntic A Fradi esélyeiről a Dinamo Zagreb ellen

Telek András szerint a Fradi egy góllal jobb lehet, és revánsot vehetnek a tavalyi évért.

"Úgy érzem, az elmúlt két-három évben jól igazoltunk. Nagyon erős keretünk van. Szerintem revansot tudunk venni, de szerencse az kell hozzá."

Telek András a 25 éves Fradi BL-menetelésről Telek András a 25 éves Fradi BL-menetelésről

Sport365.hu - Úsztak a boldogságban a Fradi játékosai 25 évvel ezelőtt a Ferencváros csapata az 1995/96-os Bajokok Ligája kiírásban egy kisebb csodát vitt véghez azzal, hogy az Anderlecht kiejtésével kvalifikálta magát a BL-főtáblára. A kerek évfordulót a klub megünnepelte és egész napos programmal várta a szurkolókat a Groupama Arénához, ahol a BL-menetelés játékosaival is találkozhattak a kilátogatók.

Borítókép: sport365/Erdős Géza