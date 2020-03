A koronavírus-járvány miatt újabb találkozót kell zárt kapuk mögött lejátszani.



A szerda esti Bajnokok Ligája találkozón Paris Saint Germain kénytelen üres lelátok előtt fogadni a Borussia Dortmundot. Az egy nappal előtte esedékes Valencia-Atalanta mérkőzés szintén zárt kapus mérkőzés lesz.



A dortmundiakat sújthatja az a rossz hír is, hogy a koronavírus-járvány, már a bajnoki mérkőzéseket is veszélyezteti.



A hírek szerint a hétvégi Ruhr-vidéki derbyt is nézők nélkül kell lejátszani.

A német-bajnokságban második helyen álló Dortmund a párharc első felvonásán 2-1-re verte meg hazai pályán a francia bajnokságban listavezető párizsi együttest.



Borítókép: Kicker.de