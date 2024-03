A Bajnokok Ligája szerdai játéknapján két találkozót rendeztek. A Real Madrid a Willi Orbánnal és Gulácsi Péterrel felálló Red Bull Leipzig csapatát fogadta, míg a Manchester City a Köbenhavn-t látta vendégül.



A királyi gárda szűkös, egygólos előnnyel várta a hazai visszavágót, így nem túlzás azt mondani, hogy jó esélyekkel számolhattak a továbbjutást illetően.

A mérkőzés kifejezetten hajtós és szoros volt, az első félidőben nem is született találat. A második játékrészben Vinicius Jr. és Bellingham rohamoztak, de előbbi erőfeszítései sokszor hisztibe fulladtak.

A brazil Willi Orbánnal is összeakasztotta a bajszát, ez az rivalizálás pedig az eredményjelzőn folytatódott, ugyanis előbb Vinicius, néhány perccel később pedig a magyar védő talált be, kialakítva ezzel az 1-1-es végeredményt. (Bár Dani Olmo a 92. percben egy kapufával még leizzasztotta a madridi drukkereket)

VINICIUS JR WHAT A GOAL! JUDE BELLINGHAM ASSIST!! pic.twitter.com/49UGimaxcX

Összesítésben a madridiak 2-1-es eredménnyel jutottak tovább, de nincs okuk szégyenkezni a németeknek sem, ugyanis komolyan megizzasztották Ancelotti fiait.

A Manchester City mérkőzése ennél sokkal könnyebb és nyugodtabb „hangvételben telt”, ehhez pedig az is hozzájárult, hogy 10 perc elteltével már kettővel vezettek Guardioláék.

Előbb Akanji, majd Julian Alvarez talált be, amire az első félidő második felében Elyounoussi válaszolt egy góllal. A végeredményt a játékrész végén Erling Haaland állította be.

A goal and an assist inside 8 minutes for Julian Alvarez pic.twitter.com/0p42wEsibB