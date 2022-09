Az elmúlt évtizedben a Lionel Messi, Crsitiano Ronaldo páros uralta a futball világát, most azonban egyre szembetűnőbb, hogy az új kettős, Kylian Mbappé és Erling Haaland szeméjében ott kopogtat az ajtón.



Erling Haaland ezen a nyáron a nyáron igazolt a Manchester Citybe, ahol repülőrajtot vett. A norvég nemcsak az angol bajnokságban, hanem a Bajnokok Ligája első mérkőzésén is brillírozott, és két góllal járult hozzá csapata Sevilla elleni 4-0-s győzelméhez.

Kilyan Mbappé sem fogta vissza magát a nyitónapon, két elképesztő gólt szerzett az olasz óriás, a Juventus ellen.



Haaland teljesítményével egy rekordot is átadott a múltnak. A játékosnak ez volt a 20. BL-meccse és már 25 gólnál jár. 22 évesen és 47 naposan ő lett a legfiatalabb játékos, akinek sikerült ez a bravúr. Ezzel pedig nem más rekordját adta át a múltnak, mint Kylian Mbappéjét. Ő 22 éves és 80 napos volt a beállítása idején.



Az első mérkőzés alapján nagyon úgy tűnik, a sorozatnak idén ők lesznek a favoritjai. Mint ahogy az is, a kettős már ott áll az ajtóban és alig várja, hogy belopakodjon és leváltsa a Ronaldo, Messi párost.

Ehhez azonban még van mit tenniük, hiszen a portugál-argentin kettős összesen 1588 gólt szerzett eddig és 12 Aranylabdát gyűjtött be.

És hogy Haaland vagy Mbappé lesz a legjobb? Erre csak az idő fog választ adni.

Borítókép és forrás: sportbible.com