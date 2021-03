A magyar válogatott labdarúgókat is foglalkoztató RB Leipzignek két-, az FC Barcelonának pedig háromgólos hátrányt kell ledolgoznia a Bajnokok Ligája nyolcaddöntős párharcainak szerdai visszavágóin.

A kapus Gulácsi Pétert, valamint a sérült Willi Orbánt és Szoboszlai Dominiket is a soraiban tudó lipcsei együttes újfent a budapesti Puskás Arénában lép pályára, ellenfele pedig a Liverpool lesz, mely az első meccset - ugyanezen a helyszínen - 2-0-ra megnyerte.



Némi reményt jelenthet a német csapatnak az, hogy a számos játékost, elsősorban védőket sérülés miatt nélkülözni kénytelen Pool az elmúlt bő egy hónapban nyolc tétmeccsből csupán kettőt tudott megnyerni. A Leipzig ezzel szemben január 30. óta kilenc összecsapásából csak a Liverpool elleni BL-találkozót veszítette el, a német bajnokságban pedig ennek köszönhetően mindössze kétpontos hátránnyal követi a címvédő és listavezető Bayern Münchent.



Szerda este Jürgen Klopp liverpooli vezetőedzőnek ismét fejtörést okozhat a kezdőcsapat összeállítása, a védelemből ugyanis öt futballista hiányzik sérülés miatt. Az angol együttesnek előre rohannia nem kell, kétgólos előnye birtokában inkább ennek a megtartására kellene törekednie, de kérdés, hogy ezt meg tudja-e tenni a foghíjas védelemmel.



Hiányzók persze a lipcseieknél is vannak, közülük a legnagyobb érvágást az osztrák Marcel Sabitzer jelenti, aki a középpálya meghatározó egyénisége a csapatnál. Szoboszlai a téli átigazolása óta még nem tudott bemutatkozni a Leipzigben, Orbán pedig kézközépcsonttörést szenvedett, megműtötték, s egyelőre kérdés, hogy mikor játszhat újra.



A német együttes az előző kiírásban az elődöntőig menetelt, most azonban a továbbjutás kiharcolásához kapott gól nélkül kellene lehoznia a szerdai találkozót, miközben háromszor kell betalálnia a liverpooli kapuba.



Gulácsiéknak sem lesz könnyű dolga.



Fotó: Marton Monus/picture alliance via Getty Images



A másik szerdai összecsapás esetében a szurkolóknak a 2017-es nyolcaddöntős párharc juthat a leginkább eszükbe: akkor a Paris Saint-Germain hazai pályán 4-0-ra verte a Barcelonát, amely aztán a visszavágón ritkán látott feltámadást bemutatva 6-1-re győzött és továbbjutott. Akkoriban a brazil Neymar még a katalán sztárcsapatot erősítette, most viszont már a párizsiak meghatározó játékosa, igaz, sérülése miatt egyelőre kérdéses, hogy szerdán pályára léphet-e.



A két együttes mostani párharca is komoly izgalmakat ígér, az első mérkőzésen ugyanis - elsősorban a mesterhármast szerző Kylian Mbappé remeklésének köszönhetően - a PSG 4-1-re nyert Barcelonában, így nagyon kedvező helyzetbe került a visszavágóra. A pénzügyi és morális válságba sodródott Barca ugyanakkor túl van fennállása egyik legsötétebb időszakán, a vasárnap megválasztott régi-új elnök, Joan Laporta pedig azt ígérte, a továbbjutás kiharcolásáért utaznak Párizsba.



A Barca és a PSG 1995 óta többször megmérkőzött már egymással, a francia fővárosban ugyanakkor csupán egyszer, a 2015-ös negyeddöntőben sikerült győznie a katalánoknak.



Mauricio Pochettino párizsi vezetőedző szinte a legjobbjaival állhat fel a visszavágón, legfeljebb a védelemből hiányozhat majd Juan Bernat és Tilo Kehrer. A másik oldalon Ronald Koemannak leginkább az lehet a gondja, hogy Gerard Piqué, Ansu Fati és Sergi Roberto nem áll majd a rendelkezésére.



Mindkét szerdai mérkőzés 21 órakor kezdődik, a PSG-Barcelona csatát az M4 Sport élőben közvetíti.

Borítókép: Alex Caparros - UEFA/UEFA via Getty Images