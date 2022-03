Neymar cáfolja, hogy az öltözőben összeverekedett volna Gianluigi Donnarummával, miután a Paris Saint-Germain labdarúgócsapata 3-1-re kikapott a Real Madridtól a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján.

"Utálom, hogy bizonyos hírekről kell beszéljek... Az öltözőben nem volt verekedés. Inkompetens újságírók" - írta közösségi oldalán a brazil sztár, akit a bejegyzéséhez mellékelt angol és portugál hírek szerint csapattársainak kellett szétválasztani az olasz hálóőrtől.

A verekedés oka állítólag az volt, hogy Neymar az Európa-bajnok kapust hibáztatta az első bekapott gólért. A mesterhármast elérő Karim Benzema, a Real francia csatára a 61. percben úgy szerezte az első gólját, hogy elvette a labdát Donnarummától, de a PSG vezetőedzője, Mauricio Pochettino szerint szabálytalanul.

Neymar arról is beszámolt, hogy pályafutása egyik legfájdalmasabb veresége volt a szerdai találkozó, melynek nyomán a PSG kiesett a BL-ből. A spanyol és francia sajtó szerint a sportigazgató, Leonardo és a klub tulajdonosa, Nasszer al-Kelaifi is nehezen viselte a BL-búcsút, ugyanis be akartak jutni a holland játékvezető, Danny Makkelie öltözőjébe.

Borítókép és fotók: sportbible.com