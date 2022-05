A Villareal vezetőedzőjének, Unai Emerynek nincsenek illuziói a kedd esti Bajnokok Ligája találkozóval kapcsolatban.

A „sárga tengeralattjáró” 2-0-s hátrányból várja hazai pályán a BL elődöntő visszavágóját.

A korábban az Arsenalt és a PSG-t is irányító Emery elismerte, hogy a Liverpool formája folyamatosan javul a 2022-es évben.

„Tökéletes meccset kell játszanunk. Olyat kell tennünk, ami idén még senkinek nem jött össze, több mint két góllal legyőzni a Liverpoolt.”

@UnaiEmery_



“We need to find excellence in our play. We need to do something that no-one has done this year: beat Liverpool by more than two goals. We need to find more weaknesses than other teams have done."#UCL