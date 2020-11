Újabb játékos esett ki az olasz bajnok Juventus védelméből a Ferencváros elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt.

Merih Demiral, a torinóiak török válogatott középhátvédje izomsérülést szenvedett a Cagliari elleni szombati bajnokin, és egybehangzó lapértesülések szerint tíz napig nem számíthat a játékára Andrea Pirlo vezetőedző.

Merih Demiral was subjected to magnetic resonance imaging at J|Medical today, which revealed an elongation of the right iliopsoas muscle. The expected recovery time is approximately 10 days. pic.twitter.com/ALvRMocOOJ