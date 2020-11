A Paris Saint-Germain játékosainak meglehetősen kellemetlen élményben volt részük az esti RB Leipzig elleni Bajnokok Ligája mérkőzés előtt, ugyanis a csapatból tízen szorultak be egy liftbe. Végül a tűzoltók segítségével sikerült kiszabadulniuk.

A francia klub a lipcsei GrandHotel Handelshofban szállt meg. A játékosok reggel 9 óra után tértek vissza az edzésről hotelbe, azonban a szobájukig már nem jutottak el, mivel a lift meghibásodott.

Apparently 10 Paris players got stuck in a lift at their hotel yesterday. Di María, Marquinhos, Kimpembe, Paredes, Kean, Gueye, Diallo, Dagba, Fadiga and Ruiz-Atil spent 50 minutes trapped inside before being freed by the fire brigade.#UCL #RBLPSG pic.twitter.com/DqrGGerUYC