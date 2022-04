Thomas Tuchel nem volt lenyűgözve a játékvezető mérkőzés utáni reakciójától.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, Chelsea Mason Mount, Antonio Rudiger és Timo Werner góljainak köszönhetően 3-0-ra vezetett a Real Madrid otthonában, ezzel egálra hozva a párharc állását. Ám amikor Rodrygo gólt lőtt Luka Modric gólpasszából, a negyeddöntő a hosszabbításba torkollott. A ráadásban a múlt héten mesterhármast szerző Karim Benzema ismét fejesgólt szerzett, ezzel eldöntötte a találkozót és kiejtette a „Kékeket”.



Thomas Tuchel a mérkőzést követően hangot adott annak, hogy nem volt elégedett Szymon Marciniak, játékvezető munkájával. A Chelsea edzője dühös volt, amiért Marciniak nem ellenőrizte Marcos Alonso 62. percben lőtt gólját, amit kezezés miatt elvett a VAR.



„Nagyon csalódott vagyok a játékvezető miatt, hogy nem ellenőrizte… de ezt kapod, ha a Real Madrid ellen játszol a Bajnokok Ligájában. Hatalmas hártányt kellett leküzdenünk” – mondta a The Mirrornak.



Tuchelt nem csak ez az eset zavarta, hanem az a magatartás is, amit a játékvezető a lefújás pillanatát követően tanúsított. A végső sípszót követően Marciniak odasétált Carlo Ancelottihoz és jókedvűen nevetgélt vele. Tuchel szerint ez nagyon nem volt elegáns.

„Csalódott voltam, amiért a játékvezető jól érezte magát Carlóval” – mondta Tuchel a mérkőzés utáni sajtótájékoztatóján.



'The referee was SMILING AND LAUGHING LOUDLY with Carlo after the game!' | Thomas Tuchel pic.twitter.com/oqvgM8m4vO