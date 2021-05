Thomas Tuchel szinte önkívületben ünnepelte a BL-sikert a csapat öltözőjében.



Mint arról korábban beszámoltunk, a Chelsea Kai Havertz góljával 1-0-ra nyert a Manchester City ellen, ezzel története során másodszor hódította el a Bajnokok Ligája trófeáját.

A „kékek” sikerében nagy szerepe volt Thomas Tuchelnek is. A német edző januárban váltotta a kispadon a Chelsea klublegendáját, Frank Lampardot. 2021 elején még úgy tűnt ez az év elúszott a Chelsea számára, az edző azonban kisebb csodát tett a csapattal, amely csúcspontja a portói BL-döntőben aratott győzelem volt.



Tuchel a meccs utáni sajtótájékoztatón meghtódva beszélt csaaptáról.

„Fantasztikus eredmény, gratulálok mindenkinek. Tudtuk, hogy csúcsteljesítményre és erős kötelékre van szükségünk ahhoz, hogy legyőzzük az érzéseinket és esélyünk legyen megnyerni ezt a mérkőzést. Ezt tettük. Szinte nem jutok szóhoz.”

A kötelező körök letudása után Tuchel az öltözőben már önfeledten adta át magát az érzelmeinek, a jelenetről készült videó pedig vírusszerűen kezdett terjedni az interneten. Az edző egy üveg pezsgővel lépett be játékosaihoz, majd miután mindenkit alaposan megfürdetett, cipőjét hátrahagyva kezdett táncot járni.

Nem az ő jelenete volt az egyetlen emlékezetes pontja az öltözői ünneplésnek, erről azonban meséljenek a játékosok által feltöltött videók.

Jorginho énekléssel ünnepelt.

Scenes in the Chelsea dressing room. pic.twitter.com/P8uxxC6mbP — Olieć (@EddieOliech) May 29, 2021

Willy Caballero és Kurt Zouma élvezték az életet.

Willy Caballero and Kurt Zouma explaining how we are all feeling as Chelsea fans. pic.twitter.com/F26osQKIZA — Olieć (@EddieOliech) May 29, 2021

Oliver Giroud lenyűgöző mozdulatokkal ünnepelt.

Thank you for everything Olivier Giroud.



Tammy Abraham on IG pic.twitter.com/TENpGImvSS — Olieć (@EddieOliech) May 29, 2021

Ahogy Antonio Rudiger is megcsillogtatta tánctudását.

Toni Rudiger, the man everybody loves in the Chelsea dressing room going hard. #Hustle pic.twitter.com/dJ4PbtilHz — Olieć (@EddieOliech) May 29, 2021

A gólszerző, Kai Havertz egészen bizarr módját választotta az ünneplésnek.

Mason Mount x Kai Havertz, the creator and the finisher. pic.twitter.com/O0RiMK8aNZ — Olieć (@EddieOliech) May 29, 2021



A felvételeken jól látszik, hogy mindenki egy kicsit máshogy mutatta ki örömét, egy azonban biztos, ezek a játékosok sosem fogják elfelejteni ezt az éjszakát.

Forrás: givemesport.com

Borítókép: Visionhaus/Getty Images