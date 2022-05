A Liverpool szurkolók egy csoportja motorkerékpárral utazott el a párizsi Bajnokok Ligája döntőre, miután az Easyjet légitársaság törölte a járatukat.

A Jersey-ben élő Paddy O’Toole és 12 másik személy ezért úgy döntöttek, hogy átkelnek a La Manche csatornán a Liverpool-Real Madrid Bajnokok Ligája döntőre.

Az esetről Paddy így nyilatkozott a Liverpool Echonak: A fiamnak, Patricknak és haverjainak törölték a repülőjáratát, ezért elmentem a Heathrow reptérre, Londonba. Az utolsó pillanatban Jersey-ben megkérdezték tőlük, hogy elvihetik-e őket Franciaországba.

„Sajnáltam a fiamékat, ezért tenni kellett valamit.”

Miután megérkeztek Jersey-be Paddy gondoskodott arról, hogy a fiúk lejussanak Párizsba. Kiderült, hogy Paddy egy barátja, - aki a Le Mourier úszásoktatással foglalkozó cég tulajdonosa – motoros flottával rendelkezik.

A közösségi oldalra feltöltött videókból kiderült, hogy mit csinálnak, miközben utaznak a mérkőzésre.

A történet érdekessége, hogy néhány embernek nincs jegye a fináléra.

Paddy ennyit mondott: "Láttunk néhány delfint, vonatra szálltunk Rennes-ben, és onnan mentünk át Párizsba, azóta megérkeztek a helyszínre."

A Le Mourier hajótársaság ennyit tett ki Twitter oldalára: Remélem élveztétek az utazást, a legjobbakat kívánjuk nektek.

We are glad you enjoyed your voyage and wish you the very best onward journey #lemouriermarine #swimseasave #JsyStMalo