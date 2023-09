Sandro Tonali elismerte, hogy a Newcastle-lal visszatérni a San Siróba a Milan elleni Bajnokok Ligája-nyitányra "sok érzelmet" vált ki belőle.

A 23 éves olasz középpályást a Milan váratlanul eladta a nyári átigazolási időszak elején, és egy több mint 70 millió eurós üzlet keretében csatlakozott a Newcastle Unitedhez. Távozása aggodalmat okozott a szurkolók körében, amit csak némileg enyhített a klub újraberuházása a piacon. Tonali az első néhány hétben pozitív jeleket mutatott a Newcastle-nél, de még egy kicsit több időre van szüksége ahhoz, hogy Eddie Howe alatt igazán ragyogjon, mivel más szerepkörhöz kell alkalmazkodnia a pályán.

A Sky Sports Italiának Tonali először arról beszélt, milyen érzés a Newcastle-lal visszatérni a San Siróba.

„Ez egy nagyon hosszú utazás volt, és az, hogy itt lehetek, rengeteg érzelmet vált ki belőlem, sok meccset játszottam itt, és mindegyikre emlékszem. Ezeket az érzelmeket el kell majd választanom a meccstől, ez nem lesz könnyű.”

Megkérdezték tőle, mit mondana a Milan szurkolóinak.

„Nem tudom, minden szurkolónak mást kellene mondanom. De ez a futball, mindig okoz meglepetéseket. Mind a Milan, mind a Newcastle szurkolói egy nehéz, intenzív meccset akarnak majd élvezni.”

A 23 éves játékos a Milan Inter elleni 5-1-es derbin elszenvedett vereségről is elmondta gondolatait.

„Nehéz erről beszélni, amikor elveszítesz egy derbit, és különösen, ha így kikapsz, az hatással van rád, nem jó dolog. Nem tudom, hogy a játékosok hogyan fogják ezt feldolgozni. Nem kerestem még fel korábbi csapattársaim emiatt, még inkább vártam.”

Tonali beszélt a Stefano Piolival való nemrégiben történt találkozójáról a Milanellóban.

„Mindenről beszéltünk, kivéve a futballról. Ez egy találkozó volt, miután hónapok óta nem láttuk egymást, jó volt együtt lenni anélkül, hogy a futballról beszélnénk. Barátként töltöttük el azt a 15 percet, jó volt."

A nyáron a Premier League-be történt átigazolásáról is nyilatkozott.

„Nehéz volt számomra, alig tudtam beilleszkedni Newcastle-be. De vannak, akik segítettek nekem, megtaláltam a helyes utat, és megkönnyítették itt az életem. Még a pályán is minden megváltozik, mert az ember nem érzi azt az érzést, mint amikor ismeri az összes csapattársat és a nyelvet, de én minden oldalról és minden embertől megkaptam ezt az érzést. Nehéz lesz pályára lépnem az ellen a csapat ellen, akinek szurkolok, amelyik lehetőséget adott nekem a fejlődésre. Ez a meccs valami más lesz, de nem lesz gond ezt kezelnem. Nehéz lesz, látni a teli stadiont... ez lesz talán a legnehezebb érzelmileg. Intenzív meccs lesz, mert mindkét csapat így szeret játszani. Nagyszerű mérkőzés lesz, mindkét csapat számára.”

Megkérdezték tőle, hogy édesapja a Milannak vagy a Newcastle-nek fog-e szurkolni.

„Nem tudom, hogy kinek fog szurkolni. Nem akarok a fejébe mászni, de azt hiszem, vigyázni fog rám. Remélem, hogy támogatni fog, de nagyon nehéz megváltoztatni egy szurkoló véleményét a csapatáról. Szerintem a Milant és engem is egyformán támogatni fog. A legjobbat akarja nekem, még ha a Milannak is fog szurkolni. Nagyon nehéz az átigazolásodat kérni a klubtól. Nehéz a döntés, hova is igazolj. Attól a pillanattól kezdve, hogy megkaptam az ajánlatot, boldog voltam, mert a legjobbamat nyújtottam a Milannál. Olyan emberekkel dolgoztam, akik szerettek és még mindig szeretni fognak. Sokat beszéltem olyan emberekkel, akik szeretik a Milant. Ez nem egyik napról a másikra történt."

Borítókép: Serena Taylor/Newcastle United via Getty Images