Mint arról korábban beszámoltunk, magyar bajnoki címvédő férfi labdarúgócsapat a Dinamo Zagreb együttesét kapta a BL harmadik selejtezőkörének hétfői sorsolásán. Az ellenfél ismeretében a Celtic elleni győztes gól szerzőjét, a szabadnapján a budapesti otthonában pihenő Tokmac Nguent kérdezte a fradi.hu.

"Jól emlékszünk a Dinamo Zagreb együttesére, hiszen tavaly idegenben és a Groupama Arénában is megmérkőztünk ellene: Zágrábban remek eredményt értünk el, hazai pályán viszont vereséget szenvedtünk" – emlékeztetett a támadó. "Ezúttal egyetlen mérkőzés dönt a továbbjutásról, melyet Budapesten rendeznek. A tavaly szerzett nemzetközi tapasztalat a hasznunkra vált, szerintem sokat fejlődtünk az előző idényhez képest, ezért úgy érzem, hogy az idén jobb esélyeink vannak a Dinamo ellen. Persze, ezzel együtt is nehéz mérkőzésre számítok, hiszen a Dinamo Zagreb egy nagyon jó csapat. Nem lesz könnyű dolgunk, de legutóbb a Celtic elleni mérkőzésen is bebizonyítottuk, hogy magasabban jegyzett csapatok ellen is képesek vagyunk megállni a helyünket."

A selejtező 3. fordulójának játéknapjai szeptember 15. és 16., a pontos időpontról az UEFA később dönt. A párharc győztese bejut a BL-kvalifikáció rájátszásába, a vesztes fél pedig az Európa Liga hasonló szakaszában folytathatja.

