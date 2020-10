Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Ferencváros hazai pályán döntetlent játszott a Dinamo Kijevvel a Bajnokok Ligája csoportkörének második mérkőzésén. Ezzel 25 év után ismét sikerült magyar csapatnak pontot szereznie a sorozatban.



A találkozót a vendégek kezdték jobban és 2-0-ra is vezettek, a zöld-fehérek azonban végül sikeresen kiegyenlítettek.



Az első hazai gólt Tokmac Nguen szerezte, ami nem csak a csapat szempontjából volt nagyon értékes találat, hanem az UEFA szerint is. A Ferencváros játékosának gólja ugyanis bekerült a hét legszebbjei közé.



Which gets your vote? #UCLGOTW | @NissanFootball

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 28, 2020