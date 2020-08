A BL-döntő után a német lapok óriási boldogságról, hatalmas örömről, míg a francia lapok csalódottságról írnak.



Németország:



A Bild címoldalán: A Bayern Európa királya.



"A lap feleleveníti, hogy a Bayern mellett a Barcelona tudott triplázni kétszer a Bajnokok Ligája története során. Nincs gála, nincs 8:2, de tripláztunk."



A Kicker tökéletes tripláról ír.



A portál Flick meglepő húzását eleveníti fel, miszerint Perisic helyett az egykori párizsi támadót, Kingsley Comant rakta a kezdőbe, ami döntőnek bizonyult.

Franciaország:



A L'Equipe címoldalán Neymar képe látható, "Vigasztalhatatlanul" főcímmel.





A Le Figaro cikkében szintén kiemeli Kingsley Comant, aki "összetörte a párizsi álmokat"



A lap feleleveníti, hogy a francia csapat először jutott el a Bajnokok Ligája döntőjébe és napra pontosan 50 évvel ezelőtt, 1970. augusztus 23-án játszották első hivatalos mérkőzésüket.

Olaszország:



Gazzetta dello Sport:



"Ez a döntő a Bayern abszolút fölényét erősítette meg: korábban még egyetlen csapatnak sem sikerült minden egyes BL-mérkőzését megnyernie, a csoportkör elejétől egészen a fináléig. A koronavírus-járvány miatt félbeszakított, majd újraindított szezon végén Hans-Dieter Flick fejére került a korona, az emberére, aki Niko Kovac távozása után rendet rakott a Bayern Münchennél és olyan magasságokba vezette az együttest, mint korábban Jupp Heynckes. A fináléban Kingsley Coman haja és Manuel Neuer kapuskesztyűje vált főszereplővé, végeredményben ezek döntöttek".

Spanyolország:



Mundo Deportivo:



"A Bayern elsüllyesztette a PSG-t és megvalósította a triplázást. Egy nem túlságosan emlékezetes döntőben Coman 59. percben szerzett gólja döntött, miközben Neymar és Mbappé valahányszor helyzetbe került, mindig Neuert találta el. A német kapus a Bayern garanciája a góltalan ellenfélre".



Marca:



"Uralkodó Bayern! A müncheniek Európa királyai. A győzelemhez egy párizsi futballistára, egy korábbi PSG-játékosra, Comanra volt szükség. Ez az este nem Mbappéé, és nem is Neymaré volt, őket a németek úgy eltüntették, mintha ismeretlen játékosok lennének".



As:



"A PSG-nek nincs helye a kiválasztottak között, ahová nem pénzzel lehet bekerülni, hanem például egy olyan meneteléssel, melyet a Bayern véghez vitt. Coman góljával a Bayern története hatodik BL-trófeáját nyerte meg".

La Vanguardia:



"Neuer semlegesítette Neymart, Kylian Mbappé pedig nem tudta igazolni hírnevét. Egyik PSG-sztárnak sem sikerült ezen az estén maradandót alkotnia".

Ausztria:



Kurier:



"Egy olyan játékos lett a finálé hőse, aki előzetesen nem kapott túlságosan nagy figyelmet. Kingsley Coman. Hansi Flick, a Bayern vezetőedzője meglepetésre a kezdőbe jelölte, ez a húzás pedig kifizetődőnek bizonyult. Coman rendszeresen problémákat okozott a PSG védelmének a bal oldalon, a szünet után pedig remekül érkezett Joshua Kimmich beadására, és fejjel szerezte meg a minden eldöntő találatot".

Svájc:



Tagesanzeiger:



"Ennél megérdemeltebb győzelem aligha létezik. A müncheniek mind a 11 meccsüket megnyerték, és ezeken 43 gólt szereztek, ezzel a 2007/2008-as Manchester United után az első olyan csapat, amely veretlenül nyerte meg a BL-t. A bajorokat még a koronavírus sem tudta megállítani: a májusi újraindulás óta mind a 15 tétmérkőzésükön győztek".

Egyesült Államok:



The Washington Post:



"Kingsley Coman, egy párizsi születésű, korábbi PSG-játékos a második félidő elején betalált, aztán a zseniális kapus, Manuel Neuer biztosította, hogy a Bayern előnye a lefújásig megmaradjon".



The New York Times:



"A Bayern egy árnyalatnyival jobb volt a döntőben, mert minden képessége megvolt ahhoz, hogy a maga javára fordítsa a meccset".



ESPN:



"A Bayern München megérdemelten lett BL-győztes, sőt, olyan csapat, amelyet még szeretni is lehet. Ez olyasvalami, amelyet a korábbi Bayern-együttesek közül nem mindegyik mondhat el magáról".

