A csodagyerek formája továbbra is töretlen és félelmetes.

Erling Braut Haaland megérkezett és nem lassít. A norvég támadó januárjában csatlakozott az RB Salzburgtól a sárga-feketékhez, de alighanem a legfanatikusabb Dortmund szurkolók sem hitték, hogy ennyire be fog robbanni a norvég csodagyerek.



A 19 éves csatár az első 5 meccsén 8 gólt lőtt a Bundesligában és januárban úgy lett a hónap játékosa, hogy összesen 58 percet játszott csupán, ugyanis kezdetben csak csere volt.



Tegnap este pedig már a BVB mezében villogott a Bajnokok Ligájában. A tinititán számos rekordot döntött meg azzal, hogy duplázott a PSG ellen a Westfalen Stadionban.



Haaland a tizedik találatát szerezte az idei BL-szezonban, nyolcat még a Salzburg színeiben ért el a csoportkörben. Fékezhetetlennek tűnik a sorozatban is, nem csak a bajnokságban. A norvég lett az első tinédzser, aki két különböző csapatban is betalált a Bajnokok Ligájában.



Haaland góljai a PSG ellen:

Ráadásul ő érte el leggyorsabban a 10 találatot a legrangosabb európai kupában. Érdekesség, hogy ez több mint ahány BL-gólja van az Atlético Madridnak és a Barcelonának az idényben. Összesen.



Mivel az új klubjában 11 gólt lőtt az első 7 meccsén, így a debütálása óta több gólt szerzett már, mint bármelyik másik játékos azóta az öt európai topbajnokságban.

10 - Erling Haaland has scored 10 goals in his seven appearances for Borussia Dortmund; this is at least two more than any other player for a big-five European league club in all competitions since his debut for them in January. Star. pic.twitter.com/S76SbM7uQg