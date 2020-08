Az idei Bajnokok Ligája szezon döntőjében a Bayern München 1-0-ra győzte le a francia PSG csapatát a döntőben.

Azonban sokan hihették, hogy más eredmény született a mérkőzésen. Valaki ugyanis a 2017-es Bayern München - PSG mérkőzés streamjét töltötte fel a youtube videómegosztóra, ahol a meccs idejében élőben adta azt.

Gyorsan népszerű lett a videó, mert rövid időn belül már 11 ezer ember nézte.

A végeredmény szempontjából annyiból nem volt különbség, hogy akkor is a müncheni csapat örülhetett a végén, mert azt a mérkőzést 3-1-re nyerték a bajorok.

Igaz, akkor azért a sikerért nem járt trófea a német csapatnak.

Ha valaki lemaradt volna a két csapat három évvel ezelőtti összecsapásáról, itt megnézheti a rövid összefoglalót.

Bayern Munich vs Paris Saint Germain (3-1) - All Goals & Highlights HD 2017 Bayern Munich vs Paris Saint Germain highlights