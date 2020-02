Thomas Tuchel, a Paris Saint-Germain szakvezetője nem bánja, hogy szokatlan hadrendet választott a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, bár csapata 2-1-re kikapott a Borussia Dortmund vendégeként.

A találkozót követően a német vezetőedző kifejtette: a Dijon elleni bajnokin már a négy-három-hármas taktikai felállásban játszottak, és ezúttal is az volt az elképzelésük, hogy labdavesztés után minél előbb visszatámadják az ellenfelet, és irányítsák a játékot, amelyből gyorsan helyzetekbe tudnak kerülni.



"Nem bánjuk, hogy így döntöttünk. A mérkőzés előtt vezetőedzőként döntéseket kell meghoznom, amikért felelősséggel tartozom. Senki nem tudja megmondani, mi történt volna, ha a négy-négy-kettes felállást választjuk" - mondta Tuchel.

378k Likes, 2,282 Comments - UEFA Champions League (@championsleague) on Instagram: " This cheeky nutmeg by Jadon Sancho wins Skill of the Day! ⁣ #UCL #SOTD #BVB"