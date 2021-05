Thiago Silva felesége az első mérkőzéshez hasonlóan ezúttal is végig kommentálta a Chelsea-Real Madrid találkozót és bizony az érzelmektől sem maradt mentes a videójában.



A Chelsea 2-0-ra legyőzte a Real Madridot a Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóján, ezzel 3-1-es összesítéssel 2012 után ismét bejutott a sorozat döntőjébe.



A sikerből a második összecsapáson Timo Werner is kivette a részét, elsőként ő talált be a spanyol gárda kapujába, ezzel megalapozva a sikert. A találatra Thiago Silva felesége, Bella is felkapta a fejét.

A nő ujjongva kiabálta a kamerába: „Werner, nagyon jó! Erről beszélek. Tudod, hogyan kell gólt szerezni. Te vagy a legjobb, barátom! Imádlak!"



Bella ezúttal is teljesen őszintén beszélt érzelmeiről, csakúgy, mint egy héttel ezelőtt, amikor még egészen más véleményről volt a játékosról.



Werner akkor egy hatalmas helyzetet hagyott ki, amit Silva felesége sem tűrt szótlanul és így kommentálta az esetet:



„Ez a karma srácok. Minden csapatban, ahol feltűnök, van egy csatár, akinek folyamatosan hiányoznak a góljai… ez a Werner, vagy mi a neve."



Bár akkor Werner némi bosszúságot okozott Bellának, nagyon úgy tűnik mostani szereplésével sikerült kiköszörülnie a csorbát.

