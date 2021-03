Boldogan értékelt és a két gólos Erling Haalandot dicsérte Edin Terzic, a Borussia Dortmund megbízott vezetőedzője, miután csapata a kedd esti 2-2-es döntetlennel kiharcolta a továbbjutást a vendég Sevilla ellen a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján.

A német együttes a Spanyolországban elért 3-2-es győzelmet követően kényelmes helyzetből várta a hazai meccsét, melynek 35. percében Haaland révén megszerezte a vezetést. A 20 éves csatár aztán a szünet után előbb videobírós visszanézés után érvénytelenített gólt szerzett, az 54. percben azonban büntetőből másodszor is betalált. A norvég válogatott támadó ezzel hazájának legeredményesebb futballistája lett a BL-ben, megelőzve a most már a Manchester United vezetőedzőjeként dolgozó Ole Gunnar Solksjaert. Haaland 14 BL-találkozón 20-szor volt eredményes, a mostani idényben tíz meccsen hat gólnál jár.



A Dortmund edzője nem csak a kedd esti teljesítménye miatt emelte ki játékosát, Haaland ugyanis a Sevillában rendezett első összecsapáson is főszereplő volt, ott is két gólt szerzett. A támadó ráadásul sorozatban negyedik tétmérkőzésén tudott duplázni.



"Nagyon boldogok vagyunk, mert az elmúlt években mi nem vehettük biztosra, hogy ott leszünk a legjobb nyolc között" - jelentette ki Terzic, aki "kiemelkedőnek" és "kivételesnek" nevezte norvég csatárának produkcióját.



Haaland 14 BL-meccs alatt 20-szor volt eredményes.



Fotó: Lars Baron/Getty Images

"Most lesz még két BL-mérkőzésünk arra, hogy még több gólt szerezzen."



Haaland úgy értékelt, hogy "kemény összecsapást" vívtak a Sevillával, őt és társait pedig jó érzéssel tölti el, hogy sikerült kivívniuk a továbbjutást.

A spanyol együttes a második félidőben szépített, majd az utolsó percekben egyenlített is, de harmadszor már nem sikerült betalálnia, a dortmundi védelem megakadályozta ebben.



"Nem lehetünk boldogok az eredmény miatt. Nagyon jól játszottunk, de az az igazság, hogy nem volt szerencsénk" - foglalta össze a történteket a marokkói Jusszef En Nesziri, aki a spanyolok két gólját szerezte.



"Mérgesek vagyunk, mert a négyből három félidőben jobbak voltunk, de nagyon hiányzott, hogy harmadszor is betaláljunk" - nyilatkozta Julen Lopetegui, a Sevilla vezetőedzője.

Borítókép: Friedemann Vogel - Pool/Getty Images