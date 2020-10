Szoboszlai Dominik gólt lőtt, csapata, a Salzburg pedig pontot szerzett szerdán a vendég Lokomotiv Moszkva ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában.

A magyar válogatott játékos a szünet előtt 1-1-re alakította az állást, amikor egy szöglet után 20 méterről - a keresztléc segítségével - talált a kapuba.

Hey @Arsenal ! Please get this baller in the next window. It really is a no brainer. #szoboszlai pic.twitter.com/bDxaw5PL4A