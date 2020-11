A címvédő Bayern Münchent fogadja Szoboszlai Dominik csapata, a Salzburg a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek harmadik fordulójában.

A keddi találkozó egyértelmű esélyese a német bajnok, amely sorozatban 13 győzelemnél jár a BL-ben, a legutóbbi kiírást százszázalékos teljesítménnyel nyerte - a futballtörténelemben először -, a mostaniban pedig előbb otthon ütötte ki az Aléticót, majd a Lokomotiv Moszkva vendégeként is győzött.



A Bayern idegenben legutóbbi 14 BL-mérkőzésén nem talált legyőzőre és sorozatban kilenc sikernél jár Münchenen kívül.



A salzburgiak a nyitókörben 2-2-es döntetlent játszottak az oroszokkal, aztán 3-2-re kikaptak Madridban, mindkét összecsapáson akár jobb eredményt is elérhettek volna vezetőedzőjük, Jesse Marsch véleménye szerint.



Az osztrák bajnok egyik legjobb formában lévő futballistája Szoboszlai Dominik, aki az együttes legutóbbi hat tétmérkőzésén mindig legalább egy gólból kivette a részét - két gól és hét gólpassz ebben a periódusban a mérlege.



A B csoportban a Real Madridra szinte "élet-halál harc" vár az Internazionale ellen, ugyanis Zinedine Zidane spanyol bajnokcsapata egyetlen ponttal, a negyedik helyen szerénykedve fogadja a milánóiakat.



Patinás párosításról van szó, mégis ez a két csapat a Bajnokok Ligájában csak egyszer, 1998-ban, a csoportkörben találkozott egymással, akkor a Real vendéglátóként 2-0-ra nyert, idegenben viszont 3-1-re kikapott.



Ebből a csoportból a Sahtar Donyeck már most, a Borussia Mönchengladbach elleni mérkőzésen óriási lépést tehet a továbbjutás felé, mivel négy ponttal a kvartett élén áll.



A C jelű négyesben a százszázalékos Manchester City az Olimpiakoszt, az FC Porto pedig a pont nélkül Olympique Marseille-t fogadja.



A D csoportban két veretlen csapat találkozóján a legutóbbi szezonban negyeddöntős Atalanta fogadja a tavalyi győztes FC Liverpoolt.

Borítókép: Josef Bollwein/SEPA.Media /Getty Images