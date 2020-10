Rendkívül szigorú szabályoknak kell megfelelnie a Ferencváros otthonának, a Groupama Arénának a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörében, ahol az együttes szerdán a Dinamo Kijevet fogadja.

Igaz András, a Groupama Arénát üzemeltető cég, a Ferencváros marketingügynöksége, a Sport Five Hungary Kft. ügyvezető igazgatója hétfőn az M4 Sport Sporthíradóban arról beszélt, hogy az Újpest elleni szombati derbit követően rögtön megkezdték a pálya karbantartását, a nézőtér takarítását.



Hozzátette, a BL-találkozóra - amelyen a stadion befogadóképességének harminc százalékát foglalhatják el a nézők a koronavírus-járvány miatt - körülbelül 16 ezer széket kell felmatricázni, valamint nagyjából öt-hatezer kartonbábút helyeznek el.



Igaz András megjegyezte, az egyik legfontosabb feladat a teljes reklámmentesítés, hiszen az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) számára a BL a legféltettebb termék, és még egy több mint tízfős csapatot is a helyszínre küld annak érdekében, hogy minden megfelelően működjön.



A Ferencváros az első hazai csoportmérkőzését, szerdán a Dinamo Kijev ellen még a Groupama Arénában játssza, ide a lezárások és az UEFA különböző előírásai miatt 5200 bérletet értékesíthetett a klub. Ezt követően a csapat átköltözik a Puskás Arénába, a Juventus és a Barcelona elleni összecsapásokra nagyságrendileg körülbelül még további 10 ezer bérlet talált gazdára.



A vírusveszély miatt a legfontosabb szabály, hogy a stadion befogadóképességének csak a harminc százalékát használhatja ki a klub, emellett a létesítményt zónákra osztják, így például a játéktérre és az öltözőbe csak negatív teszt birtokában lehet belépni. Igaz András felhívta a figyelmet arra, hogy a stadion területén 60 darab kézfertőtlenítő pontot állítanak fel és maszkokat is osztanak majd, ugyanakkor mindenkinek azt javasolja, hogy már abban érkezzen az összecsapásra.



A szerdán 21 órakor kezdődő mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

Borítókép: fradi.hu