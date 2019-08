Szerhij Rebrov, a Ferencváros vezetőedzője a labdarúgó Bajnokok Ligájából való keddi búcsút követően elmondta, a selejtező harmadik fordulójában a sebességbeli különbség döntött a horvát Dinamo Zagreb javára.

A múlt heti, idegenbeli 1-1-es döntetlen után a Groupama Arénában 4-0-ra kapott ki a Ferencváros, amely így 5-1-es összesítéssel veszítette el a párharcot, és az Európa-liga-selejtező play off-körében folytathatja nemzetközi kupaszereplését.



A hazai vereség utáni sajtótájékoztatón Rebrov arról beszélt, hogy az első félidőben még jól játszottak, és ha gólra tudják váltani a helyzeteiket, akkor más lett volna a mérkőzés képe. A vendégek második találata azonban - amely a 47. percben született - megpecsételte a sorsukat.



"A sebesség döntötte el a párharcot, nagyon magas szinten játszott a Dinamo, ez egy másik gyorsasági szint volt, amit mutatott ellenfelünk" - idézte a Ferencváros honlapja az ukrán szakembert, aki megköszönte játékosainak "a küzdését", a szurkolóknak pedig "a csodálatos buzdítást".



Kiemelte: nagyon készültek a meccsre, ám nehéz feladatuk volt, hiszen a horvát rivális erős nyomás alá helyezte csapatát.



Miha Blazic, a Ferencváros védője hangsúlyozta: el kell fogadniuk, hogy most vereséget szenvedtek, és azon minél előbb tovább kell lépniük, hogy már a következő feladatra tudjanak készülni és koncentrálni.



"Tudjuk, mik azok a hibák, amiket elkövettünk, az elkövetkezendő napok feladata, hogy ezeket kijavítsuk. Most regenerálódunk és tanulunk a hibáinkból, ám még mielőtt az EL-selejtezőkörre készülnénk, a bajnokságban kell helyt állnunk" - emelte ki.



A bajnokságban címvédő Ferencváros az OTP Bank Liga első és második fordulójában is elhalasztotta mérkőzését, így szombaton az újonc Kaposvár elleni hazai találkozóval mutatkozik be a 2019-20-as idényben.



A Ferencváros az El-selejtezőjének negyedik, utolsó körében az izraeli Makkabi Tel-Avivval vagy a litván FK Suduvával találkozik. Múlt csütörtökön a litván együttes vendégként nyert 2-1-re. Rebrov együttese az első mérkőzést jövő csütörtökön idegenben, a visszavágót egy héttel később hazai pályán vívja, a párharc győztese bejut a csoportkörbe. A Dinamo Zagreb a BL-ben a főtáblára kerülésért a norvég Rosenborggal mérkőzik meg.

Fotó: Laszlo Szirtesi/Getty Images