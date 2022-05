A nemzetközi sajtó Thibaut Courtois kiváló kapusteljesítménye mellett a szervezési hiányosságokat is kiemelte a labdarúgó Bajnokok Ligája párizsi döntője után, amelyben a Real Madrid szombaton 1-0-ra legyőzte a Liverpoolt.

Spanyolország:



Marca:

"A Real a 14-edszer nyerte meg a legrangosabb európai kupát egy emlékezetes döntő végén, miután előzőleg a PSG-t, a Chelsea-t és a Manchester Cityt is elbúcsúztatta. Carlo Ancelotti és Karim Benzema építette fel ezt a diadalt, amelyben senki sem hitt, és amely példátlan ünneplésbe torkollott. A Madrid sporttörténelmet írt."



El País:

"Végtelen dicsőség a Real Madrid számára. A fehérek főleg a kolosszális Courtois-nak, valamint Vinicius góljának köszönhetik a sikert a tekintélyes múlttal rendelkező Liverpool ellen."









Anglia:



The Guardian:

"A Liverpoolnak ez már túl sok volt. Végigküzdöttek 63 meccset a szezonban, de az utolsó balul sült el. Az angol szurkolók miatt 36 perces csúszással kezdődött döntőben mindent megtettek, hogy megtörjék a Real-mítoszt, mely szerint a spanyol bajnok nem veszít döntőt."



The Sun:

"Szurkolói káosz a Stade de France-nál. Könnygáz a békés drukkerek ellen."



The Times:

"Courtois és Vinicius megakadályozta a liverpooli diadalt. Ez a Real trófeája, a Real kupasorozata, a BL-ben mindenki csak próbálja levadászni a madridiakat. A Real és Ancelotti ismét Európa uralkodója."



Olaszország:



La Gazzetta dello Sport:

"Nagy Károly (Carletto) a király. Az utolérhetetlen Ancelotti negyedszer ért fel a BL csúcsára. A Vörösök támadtak, de a Real védekező taktikája jobbnak bizonyult, Courtois pedig mindent kivédett."





Franciaország:



L'Equipe:

"A halhatatlan Real 14-edszer Európa trónján. A francia szervezők nagyot hibáztak, a jegy nélküli szurkolók által okozott tömegpánik miatt alig lehetett bejutni a stadionba, a rendkívüli biztonsági intézkedések hatástalannak bizonyultak. Ha a liverpooli rajongók nem ilyen türelmesek, drámai helyzet állt volna elő."



Le Parisien:

"Tömegpánik és utcai harcok: kaotikus este a Stade de France-ban. Egy évvel a rögbi-vb és két évvel az olimpia előtt sok kérdést felvetnek az események."



Le Figaro:

"Szégyenteljes este Párizsban, a szervezők nem nőttek fel az esemény színvonalához. Az incidens katasztrofális képet festett a kontinensen Franciaországról, amely képtelen volt egy ilyen léptékű sportrendezvényt lebonyolítani."

Borítkép: Matthias Hangst/Getty Images