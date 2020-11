Zinédine Zidane szerint megérdemelt győzelmet aratott a Real Madrid otthon az Internazionale felett a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában.

A spanyol csapat edzője a keddi találkozó után elismerte, hogy kiegyenlített volt a mérkőzés, de úgy vélte, ezzel együtt is rászolgáltak a három pontra. Emlékeztetett rá, hogy már a múlt héten, a Borussia Mönchengladbach vendégeként is jó teljesítményt nyújtottak, ezért sikerült döntetlenre menteniük azt a találkozót.



"Nehéz lesz így a végéig - ismerte el ugyanakkor. - Nincs könnyű mérkőzés, amelyen csak kimegyünk a pályára és nyerünk. Fontos, hogy ezúttal győztünk, mert mint előzőleg mondtam, számunkra ez egy döntő volt, ráadásul gyorsan továbbiak következnek" - utalt arra, hogy a B csoport nagyon kiegyenlített, a Mönchengladbachnak öt, a Sahtar Donyecknek és a Real Madridnak négy, az Internek pedig két pontja van "félidőben".



A 3-2-es siker után Sergio Ramos, a madridiak csapatkapitánya úgy fogalmazott, hogy minden győzelemmel visszanyer valamit az önbizalmából az együttes és megszabadul a rosszabb eredmények miatt megfogalmazott kétségektől.



"Távol kell tartanunk magunkat ezektől, nem szabad, hogy bármilyen vélemény is elvonja a figyelmünket. Tudtuk, hogy élet-halál harc lesz, nagy volt a tét. Fontos három pontot szereztünk, a győzelem létfontosságú volt" - szögezte le.



A Real Madrid színeiben megszerzett századik gólját illetően azt mondta, az egyéni rekordok másodlagosak, de azért mindig örömet okoznak. Hozzátette: száz gólig eljutni nem mindennapos teljesítmény, annak pedig külön örül, ha találataival győzelmekhez tud hozzájárulni.





Antonio Conte a csapat tartását dicsérte.

Fotó: Diego Souto/Quality Sport Images/Getty Images



Antonio Conte, a milánóiak trénere arról beszélt a Sky Sportsnak, hogy a mostanában elért eredményeiken nem látszik, mennyi munkát végeznek el, mennyi erőfeszítést tesznek a siker érdekében.



"Nem tudom, hány olyan csapat van, amely ilyen mérkőzést tud itt játszani, és két gólról képes visszakapaszkodni. Mi visszajöttünk a meccsbe, volt esélyünk a harmadik gól megszerzésére" - értékelt a vezetőedző, hozzátéve: ez az ütközet is bizonyította, hogy minden apró részletre figyelni kell, és úgy fogalmazott, kellenek ezek az állomások is, hogy jobbá váljon a csapat.



Csapata mentalitásával elégedett volt, ugyanakkor megjegyezte: a Real Madrid döntőre készült, márpedig azokat nem szokta elbukni.



A hazai csapat a 33. percben 2-0-ra vezetett, az Inter a 68.-ban egyenlített, majd a találkozót a 80.-ban Rodrygo döntötte el.

Borítókép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images