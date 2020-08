A labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában a Ferencváros óriási bravúrt végrehajtva legyőzte a skót Celtic együttesét.



A brit portálok megdöbbentek az eredményen. Ezek közül válogattunk.



A BBC szerint a Ferencváros edzője, Szerhij Rebrov meglepte a Celticet azzal, hogy a Djurgarden ellen remeklő Franck Bolit nem kezdette.



A portál emlékeztet arra, hogy 15 évvel ezelőtt fordult elő utoljára, hogy a skót csapat ilyen korán búcsúzott a BL-től.

A lap szerint a skót együttes túlságosan támaszkodik Edouardra, aki ezen a mérkőzésen kimaradt a keretből.







A Countypress cikk címe szerint összeomlott a Celtic.

Kiemelik, hogy az első félidő végétől szinte végig dominált a skót csapat, azonban a 74. percben Tokmac megindulása a vesztüket okozta.

A The Scottish Sun szerint szintén sokkoló vereséget szenvedett a Celtic együttese, amely így 30 millió fonttól esik el azáltal, hogy nem jut be a Bajnokok Ligája főtáblájára.

A lap megemlíti Odsonne Edouard hiányát, aki a Dundee United elleni találkozón szenvedett sérülést.

Nemcsak a brit lapokat lepte meg a Celtic kiesése. A skót csapat egykori játékosa, Chris Sutton Twitter oldalán reagált a tegnap este látottakra.



Bejegyzésében ezt írta:



"Ez egy tragikus este a Celtic számára. Kínos. Elszalasztott lehetőség."

That’s a bad, bad night for Celtic. No excuses. Embarrassing. Fail to prepare, prepare to fail...