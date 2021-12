Csapatának valamennyi tagját dicsérte Diego Simeone, az Atlético Madrid vezetőedzője, miután együttese kedden este idegenben 3-1-re legyőzte a Portót és ezzel bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe.

A B csoport záróköre előtt a spanyol bajnoki címvédő még az utolsó volt, igaz, csak egy ponttal maradt el a második portóiaktól és azonos ponttal állt a harmadik AC Milannal. A továbbjutásához azonban nem volt elég a siker, az is kellett, hogy az olaszok ne tudják legyőzni hazai pályán a már biztos első Liverpoolt (1-2).

"Tíz éve vagyok a klubnál és a csapat mindig új módon lep meg engem. A nehézségek, az, hogy négy belső védőnkből három sérült volt, komoly kihívást jelentettek, de az eddig kevesebbet játszó futballistáink megmutatták, hogy miért fontosak a számunkra. Ma Vrsaljkón volt a sor, hogy bizonyítson és ő ezt meg is tette, ugyanez igaz Kondogbiára is" - méltatta a védelem közepébe állított futballistáit az argentin szakember. "Ugyanakkor a csapat minden tagja kivette a részét a sikerből, mindent kiadtak magukból, a szívüket is kitették a pályára. Gyönyörű nap a mai."

A második félidő elején vezetést szerző Antoine Griezmann szintén a csapategységet emelte ki a meccs után.

"Ez a mérkőzés és a teljes csoportkör megmutatta, hogy mi is az Atléti valójában. Igazi egységet alkotunk és mindenkire szükségünk van, hogy elvégezze a feladatát, hogy eljussunk oda, ahova szeretnénk. Mindig hiszünk magunkban" - hangsúlyozta a világbajnok francia támadó.

A csoport legnagyobb vesztese az AC Milan, amely hazai vereségével az utolsó helyen zárt, így nem csupán a BL-től, hanem a nemzetközi porondtól is búcsúzott erre a szezonra.

"Örömet akartunk szerezni szurkolóinknak, de nem sikerült. Sajnáljuk, de az biztos, hogy nagyon sokat tanultunk ebből a hat mérkőzésből" - kesergett a piros-feketéket irányító Stefano Pioli.

