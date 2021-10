A labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában a Liverpool drámai mérkőzésen győzött az Atlético Madrid otthonában, amivel a vörösök sorozatbeli harmadik találkozójukat nyerték meg.



A mérkőzés után a matracosok vezetőedzője, Diego Simeone nem fogott kezet az ellenfél edzőjével, Jürgen Kloppal.

A találkozó első félidejében kétgólos előnyre tett szert a Liverpool, majd még a szünet előtt Antoine Griezmann egyenlíteni tudott. A franciát ezután piros lappal kiállították, miután szabálytalankodott Firminóval szemben, amiért tíz emberrel folytatta az Atlético.



A 78. percben aztán Salah a videóbíró segítségével megítélt büntetővel eldöntötte a találkozót.

No handshake between Simeone and Klopp as the Reds edge Atletico in a five-goal thriller!



FT: Atletico 2-3 Liverpool pic.twitter.com/V4yYMxCPfr