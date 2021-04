A Real Madrid 1-1-es döntetlent játszott vendégével, a Chelsea-vel a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntős párharcának első mérkőzésén, kedden.

A Chelsea kezdte jobban a találkozót, mezőnyfölénye mellett helyzetekben is veszélyesebb volt, és bár elsőre Thibaut Courtois bravúrja még megmentette a kapott góltól a háromvédős rendszerben kevéssé magabiztosan futballozó házigazdát, szűk negyedóra elteltével Christian Pulisic megindulása és jó egyéni megoldása után viszont előnybe kerültek a Kékek.



Pulisic (kékben) szerezte az első gólt.



A szakadó madridi esőben lassan tért magához a Real, a félidő derekán viszont akár egyenlíthetett volna: Karim Benzema lövése után csattant a labda a kapufán. Sőt, a francia csatár pár perccel később egy szögletvariációt követően egalizált is, a saját maga elé fejelt játékszert a kapunak oldalt állva vágta látványos mozdulattal a hálóba. A BL-ben 71. gólját szerző Benzema ezzel beérte a sorozat örökranglistájának negyedik helyén a madridi klublegendát, Raúlt.



Benzema góljával egyenlített a Királyi Gárda.

Az alacsonyabb iramú második félidőt kevésbé a látványos, mint inkább a biztonsági játék jellemezte. Bár a Real Madrid a hajrában fokozta nyomást, újabb gól nem született.



A Real Madrid ezzel január 30-a óta továbbra is veretlen tétmérkőzésen, míg a - Thomas Tuchel vezetőedző és Lőw Zsolt másodedző irányította - londoniak idegenbeli veretlenségi sorozata immár január 19-e óta tart.



A Chelsea-nek továbbra is egyszer, 1998-ban sikerült legyőznie a Madridot, akkor az Európai Szuperkupáért kiírt találkozón 1-0-ra diadalmaskodott Monacóban. Ezen kívül a két együttes kétszer játszott egymással, mindkét alkalommal a Nemzetközi Bajnokok Kupája névre keresztelt nyári felkészülési tornán. Ezt a két meccset egyformán a Real nyerte meg, 2013-ban 3-1-re, 2016-ban pedig 3-2-re.

A visszavágót jövő szerdán rendezik Londonban. A másik ágon a Paris Saint-Germain szerdán fogadja a párharc első mérkőzésén a Manchester Cityt.

A 13 BEK/BL-sikerével a sorozat legsikeresebb együttese a Real Madrid, míg a Chelsea 2012-ben ünnepelhetett Bajnokok Ligája-diadalt.



Bajnokok Ligája, elődöntő, 1. mérkőzés:



Real Madrid (spanyol)-Chelsea (angol) 1-1 (1-1)

Madrid, zárt kapuk mögött, v.: Danny Makkelie (holland)

gól: Benzema (29.), illetve Pulisic (14.)

