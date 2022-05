Mohamed Salah újabb üzenetet küldött közösségi oldalán a Real Madridnak.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Liverpool játékosa, Mohamed Salah már a „Vörösök” BL-döntőbe való bejutása után kijelentette a Real-t szeretné ellenfelének, majd a spanyolok győzelme után közösségi oldalán keresztül üzent a „Királyi Gárda” tagjainak.



Sokan úgy gondolják Salah szeretne bosszút állni, mivel a két csapat négy évvel ezelőtti fináléjában az angol gárda maradt alul, ráadásul Sergio Ramos olyan erővel ütközött az egyiptominak, hogy annak azonnal el kellett hagynia a pályát. Bár a játékos nem nyilatkozott a sérüléséről, a szurkolók nagy része úgy gondolja a spanyol szándékosan ütközött Salahnak.



Egy biztos, az egyiptomit fűti a vágy, hogy visszavágjon a 2018-as kudarcért, és minden adandó alkalmat kihasznál arra, hogy üzenjen riválisának. Ezúttal a közösségi oldalán keresztül üzent.

A játékos egy képet töltött fel magáról, melyen a Premier League legtöbb gólpasszát adó játékosnak járó díjjal és az Aranycipővel pózol. A fotóhoz pedig annyit írt, még nem végeztünk.

We’re not done yet. pic.twitter.com/IiBuC0d9WN