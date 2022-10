Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a Real Madrid a Bajnokok Ligája keddi játéknapján az utolsó pillanatokban mentette 1-1-re a Sahtar Donyeck elleni mérkőzést.

A meccs hőse Antonio Rüdiger lett, aki a 96. percben szerzett fejesével egalizált.

Azonban a vetődés közben a kijövő kapus csúnyán eltalálta a védő fejét, akit több öltéssel kellett összevarrni.

A német a meccset követően a a közösségi médiában üzent a szurkolóknak, ahol megköszönte a támogatást és élt a közhellyel, hogy "ami nem öl meg, az megerősít".

What doesn't kill you makes you stronger I am okay - thanks for all your messages #Hustle #AlwaysBelieve pic.twitter.com/ynnLw5Cjfo